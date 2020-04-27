АМК раскритиковал проект создания единого портала продажи билетов

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Антимонопольном комитете Узбекистана (АМК) оценили проект создания единого портала продажи билетов, где оператором выступает Uzcard.

Что именно предполагает проект?

Проект постановления Кабмина "О мерах по внедрению единой системы электронных билетов в Республике Узбекистан" был разработан Министерством культуры.

Он подразумевает создание компании "Единый электронный портал продажи билетов", которая будет заниматься продажей автобусных, авиа- и железнодорожных билетов на территории республики.

Доли в компании предлагается распределить следующим образом: 49% доли будет иметь Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры, а 51% - у ООО "Единый общереспубликанский процессинговый центр" (бренд Uzcard).

На данном портале, как ожидается, будут размещены все информационные системы по продаже билетов таких компаний, как "Узбекистон темир йуллари", "Узбекистон хаво йуллари", "Узавтовокзал Сервис". Кроме того, в эту систему должны быть интегрированы все автовокзалы, автостанции, спортивные сооружения и объекты.

Предполагается, что за свою услугу оператор будет брать определенную комиссию.

Как отреагировали в Антимонопольном комитете?

В АМК отметили, что это нарушает принцип конкуренции.

"Проектом указывается обеспечение обязательной интеграции всех существующих информационных систем продажи билетов с новым создаваемым порталом. Поскольку это требование также противоречит закону о конкуренции, было рекомендовано информационные системы продажи билетов интегрировать с порталом на добровольной основе", - говорится в заявлении.

Антимонопольный комитет предложил пересмотреть отдельные нормы проекта, а процедуру определения оператора осуществлять по принципам конкуренции, к примеру, проведя конкурс или объявив тендер.

В ведомстве также провели анализ того, чем будет заниматься новое предприятие, и вынесли свой вердикт: в данной компании нет необходимости.

По данным пресс-службы комитета, сейчас в Узбекистане вполне успешно и эффектно осуществляется продажа билетов напрямую — через сайты "Узбекистон темир йуллари" (e-ticket.railway.uz), "Узбекистон хаво йуллари" (uzairways.online) и "Узавтовокзал сервис" (avtoticket.uz).

Кроме того, есть и сторонние платформы для покупки онлайн-билетов (iticket.uz и myticket.uz), например, в кино, театр, спортивные и другие мероприятия.