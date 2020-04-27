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При хокимияте создадут Специальный карантинный центр

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200427/14011668/Pri-khokimiyate-sozdadut-Spetsialnyy-karantinnyy-tsentr.html

Мобильные телефоны, аудио- и видеоустройства, кредитные карты и другие носители информации будут изъяты у тех, кто помещен под карантин.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Опубликовано постановление, в соответствии с которым при хокимияте Ташкента создадут Специальный центр по управлению комплексом, приспособленным для временного содержания на карантине лиц, заподозренных в заражении коронавирусной инфекцией.

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Одной из основных задач карантинного центра станет организация приема, содержания и выпуска из карантинного комплекса лиц, заподозренных в заражении коронавирусной инфекцией.

Карантинный центр станет структурным подразделением столичной администрации в форме государственного унитарного предприятия со статусом юридического лица.

Директор карантинного центра назначается и освобождается от должности хокимом Ташкента по согласованию с Министерством здравоохранения.

К комплексу прикрепляются специалисты, личный состав и военнослужащие, которые осуществляют свою трудовую и служебную деятельность с отрывом от основного места работы и сохранением ежемесячной заработной платы.

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Постановление утверждает также Положение о временном порядке осуществления противоэпидемических мероприятий в данном комплексе.

В соответствии с документом, пассажиры, проходящие через пограничные таможенные посты, проходят пограничный и таможенный контроль после первоначального прохождения медико-санитарного обследования в санитарно-карантинных пунктах.

Исходя из этого формируется перечень лиц, пересекающих границу и направляется в центр средствами электронной связи.

На основании этого перечня центр обеспечивает выделение в карантинном комплексе соответствующих помещений для размещения лиц, помещаемых под карантин.

Положением установлен порядок помещения в карантинный комплекс.

Лица, помещенные под карантин, содержатся в карантинном комплексе в течение 14 дней или в течение срока, определяемого органами здравоохранения в соответствии с состоянием здоровья лица, помещенного под карантин.

Мобильные телефоны, аудио- и видеоустройства, кредитные карты и другие носители информации будут изъяты у тех, кто помещен под карантин.

Находящимся в карантине лицам запрещается получать извне почтовые отправления, посылки и бандероли любого вида, исключение составляют следующие отправления:

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- лекарственные средства для хронически больных лиц, помещенных под карантин;

- специальные диетические продукты по рекомендации лечащего врача;
- питание для детей и необходимые средства гигиены;
- дополнительные предметы гигиены, одежда и литература.

Контроль за лицами, содержащимися в карантинном комплексе, осуществляется дежурными группами, которые организованы в составе, состоящем из сотрудников органов внутренних дел и Национальной гвардии, а также работников карантинного комплекса.

Теги:
Хокимият Ташкента, хокимият, Узбекистан, Карантин



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