23:19 27 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Фармацевтическое предприятие в Наманганской области

Добровольная работа сверхурочно: сколько разрешено, что говорится в законе

Газета "Наманганская правда"
Общество
Получить короткую ссылку
181 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200427/14013439/Dobrovolnaya-rabota-sverkhurochno-skolko-razresheno-chto-govoritsya-v-zakone-.html

В Минюсте разъяснили, что есть установленные правила, которые регулируют работу даже в неустановленные часы.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Узбекистане остро стоит проблема принуждения к труду в нерабочие часы или дни.

Узбекская валюта - сум
Sputnik
В Узбекистане провели рейд по организациям, принуждающим к труду

Однако некоторые граждане добровольно готовы работать сверхурочно.

О том, сколько со своего согласия работник может трудиться в неустановленные часы, рассказали в Министерстве юстиции.

Прежде всего, следует дать четкое определение тому, что же такое "сверхурочная работа".

Сверхурочной считается работа, которая превышает установленную продолжительность смены (рабочего дня).

Сколько можно работать сверхурочно?

Согласно законодательству, работник не может по собственному желанию трудиться сверхурочно 4 часа в течение двух дней подряд (на работах с вредными и тяжелыми условиями труда – 2 часа в 1 день) и 120 часов в год.

Для примера: если работник привлечен к 4 часам сверхурочных работ в первый день, то на следующий день привлекать его к таким работам запрещено, даже с его согласия.

На работе удержали часть зарплаты: в каких случаях это незаконно в Узбекистане >>

При продолжительности рабочей смены 12 часов, а также на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда сверхурочные работы не допускаются. 

Также запрещается привлекать работника к труду после двух смен подряд.

Теги:
Узбекистан, законодательство, работа



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Рисунок с изображением легендарного летчика Алексея Маресьева появился на фасаде дома №32 на Нижней Красносельской улице в Москве.
Граффити Победы: летчик Маресьев, маршал Жуков и фильм "Офицеры"
Россия готова к диалогу по новым видам вооружений за рамками СНВ-3 — Лавров
Меню в карантинной зоне под Ташкентом
Карантин с аппетитом: чем кормят в санитарной зоне под Ташкентом — меню

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться