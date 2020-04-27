Добровольная работа сверхурочно: сколько разрешено, что говорится в законе

В Минюсте разъяснили, что есть установленные правила, которые регулируют работу даже в неустановленные часы.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Узбекистане остро стоит проблема принуждения к труду в нерабочие часы или дни.

Однако некоторые граждане добровольно готовы работать сверхурочно.

О том, сколько со своего согласия работник может трудиться в неустановленные часы, рассказали в Министерстве юстиции.

Прежде всего, следует дать четкое определение тому, что же такое "сверхурочная работа".

Сверхурочной считается работа, которая превышает установленную продолжительность смены (рабочего дня).

Сколько можно работать сверхурочно?

Согласно законодательству, работник не может по собственному желанию трудиться сверхурочно 4 часа в течение двух дней подряд (на работах с вредными и тяжелыми условиями труда – 2 часа в 1 день) и 120 часов в год.

Для примера: если работник привлечен к 4 часам сверхурочных работ в первый день, то на следующий день привлекать его к таким работам запрещено, даже с его согласия.

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При продолжительности рабочей смены 12 часов, а также на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда сверхурочные работы не допускаются.

Также запрещается привлекать работника к труду после двух смен подряд.