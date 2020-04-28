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Девушка идет по улице во время дождя

В Ташкенте ожидается сильный ветер - предупреждение МЧС

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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256211
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200428/14014576/V-Tashkente-ozhidaetsya-silnyy-veter-preduprezhdenie-MChS.html

Столичный хокимият уже обратился к водителям с просьбой парковать свои автомобили подальше от деревьев и в безопасном месте.

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. В Ташкенте сегодня, 28 апреля, ожидается очень сильный ветер, сообщает МЧС Узбекистана со ссылкой на Узгидромет.

По прогнозам, ожидается усиление ветра до 12-17 м/с.

"Это может привести к падению деревьев или ветвей и стать причиной повреждений автомобилей, припаркованных под ними или рядом с ними", - говорится в сообщении.

Столичный хокимият уже обратился к водителям с просьбой парковать свои автомобили подальше от деревьев и в безопасном месте.

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Напомним, вчера вечером семь человек пострадали в результате сильного ветра в Бухарской области. 

Скорость ветра в ряде районов области достигала 15−25 м/с (54−90 км/ч). Были повреждены объекты социальной сферы, жилые дома. Упавшие деревья нанесли ущерб автомобилям.

Теги:
МЧС Узбекистана, МЧС, ураган, ветер, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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