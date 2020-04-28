В Ташкенте ожидается сильный ветер - предупреждение МЧС

Столичный хокимият уже обратился к водителям с просьбой парковать свои автомобили подальше от деревьев и в безопасном месте.

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. В Ташкенте сегодня, 28 апреля, ожидается очень сильный ветер, сообщает МЧС Узбекистана со ссылкой на Узгидромет.

По прогнозам, ожидается усиление ветра до 12-17 м/с.

"Это может привести к падению деревьев или ветвей и стать причиной повреждений автомобилей, припаркованных под ними или рядом с ними", - говорится в сообщении.

Столичный хокимият уже обратился к водителям с просьбой парковать свои автомобили подальше от деревьев и в безопасном месте.

Сильный ветер в Бухаре: пострадали семь человек >>

Напомним, вчера вечером семь человек пострадали в результате сильного ветра в Бухарской области.

Скорость ветра в ряде районов области достигала 15−25 м/с (54−90 км/ч). Были повреждены объекты социальной сферы, жилые дома. Упавшие деревья нанесли ущерб автомобилям.