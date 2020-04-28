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Работа за компьютером

Безработные узбекистанцы получат бесплатный доступ к онлайн-курсам Coursera

© CC0 / Unsplash / Helloquence
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (408)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200428/14015299/Bezrabotnye-uzbekistantsy-poluchat-besplatnyy-dostup-k-onlayn-kursam-Coursera.html

Правительство сможет предоставлять безработным, многим из которых не хватает финансовых ресурсов, актуальное для работы онлайн-обучение.

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. Безработным в Узбекистане теперь предоставится возможность бесплатно пройти любой курс на самой известной образовательной онлайн-платформе Coursera, говорится в пресс-релизе.

"Федеральные, штатные и местные органы власти могут зарегистрироваться до 30 сентября 2020 года, а учащиеся, зачисленные к этому времени, получат возможность до конца года завершить курсы. Американские штаты Иллинойс, Аризона и Оклахома, а также правительства Колумбии, Коста-Рики, Греции, Малайзии, Панамы, Украины и Узбекистана будут первыми, кто сделает эту инициативу доступной”, — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что это делается из-за кризиса безработицы, вызванным коронавирусом.

Известно, что правительства смогут предоставлять безработным, многим из которых не хватает финансовых ресурсов, актуальное для работы онлайн-обучение. Для этого правительственное учреждение по делам безработных должно отправить заявку на специальной странице Coursera.

Мужчина работает за компьютером
© CC0 / Pixabay
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Также компания напоминает, что физические лица напрямую принять участие в программе не могут.

Напомним, Coursera — проект в сфере массового онлайн-образования, основанный профессорами информатики Стэнфордского университета Эндрю Ыном и Дафной Коллер.

Проект сотрудничает с университетами, которые публикуют и ведут в системе курсы по различным отраслям знаний. Слушатели проходят курсы, общаются с сокурсниками, сдают тесты и экзамены непосредственно на сайте Coursera, также распространяется официальное мобильное приложение для iPhone и Android. 

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В проекте представлены курсы по физике, инженерным дисциплинам, гуманитарным наукам и искусству, медицине, биологии, математике, информатике, экономике и бизнесу. Продолжительность курсов примерно от шести до десяти недель, с 1—2 часами видеолекций в неделю, курсы содержат задания, еженедельные упражнения и иногда заключительный проект или экзамен.

 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (408)
Теги:
США, США, Карантин, коронавирус, кризис, университеты, Университет, Образование, Обучение, онлайн, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан



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