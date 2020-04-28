Шавкат Мирзиёев отбыл в Бухару после природной стихии

Сильный ветер нанес вред жизни населения, серьезный ущерб инфраструктуре и сельскохозяйственным площадям в Бухарской, Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях.

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев для ознакомления с последствиями природной стихии, определения необходимых мер по их ликвидации и непосредственного диалога с населением отбыл в Бухарскую область, сообщает пресс-служба.

"Сильный ветер, пришедший на территорию нашей страны 27 апреля, нанес вред жизни населения, серьезный ущерб инфраструктуре и сельскохозяйственным площадям в Бухарской, Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что единственный погибший во время стихии в Бухаре скончался от удара током из-за оборвавшейся линии электропередачи.

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Травмы различной степени тяжести в области тяжести получил 31 человек, повреждены 5293 здания, 415 автотранспортных средств и 42,4 тысячи деревьев. Зафиксировано 295 случаев аварий в система газо- и электроснабжения.