Слухи о наводнении в Бухарской области привели к коллапсу

Жители Каракульского района собрались на возвышенности Заманбобо, прибыв сюда на автомобилях, в кузовах грузовиков и в тракторных прицепах.

ТАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. Вчера в Бухарской области случился коллапс: жители, отрезанные от Интернета из-за стихии, которая произошла накануне, поверили в фейковые новости о наводнении и начали эвакуироваться, информируют местные СМИ.

"В частности, в Telegram и соцсетях появились сообщения о том, что в Бухарской области началось наводнение, готовится эвакуация жителей, а также что люди массово направляются в Бухару".

Более того, в Сеть выкладывали фото и видео начавшейся эвакуации.

Как передает Daryo.uz , отсутствие электричества привело к информационной изоляции населения.

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В итоге жители Каракульского района Бухарской области собрались на возвышенности Заманбобо, прибыв сюда на автомобилях, в кузовах грузовиков и в тракторных прицепах.

Однако нашелся человек, представившийся сотрудником хокимията, который поднялся на трактор и попытался успокоить людей, заявив, что информация о возможном выходе из берегов реки Амударьи и предстоящей эвакуации не соответствует действительности.

Только после этого люди начали расходиться.

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Напомним, 27 апреля с 20.00 до 00.30 28 апреля на Бухару, Навои, Самарканд и Кашкадарью обрушился сильный ураган. Скорость ветра достигала 9-40 м/сек (32-144). По данным синоптиков, стихия пришла с территории соседнего Туркменистана.

В результате 30 человек получили серьезные ранения, пять госпитализированы, один в тяжелом состоянии.

Обнаружены свыше 120 повреждений на газопроводах и других объектах системы газоснабжения, произошло аварийное отключение на 11 газораспределительных станциях.