Мирзиёев поддержал жителей Бухарской области, пострадавших от урагана

Совершив облет на вертолете, Шавкат Мирзиёев ознакомился с ситуацией в Каракульском и Алатском районах, которые больше всего пострадали от урагана.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Президент Узбекистана прибыл в Бухарскую область, на которую минувшей ночью обрушилась стихия, сообщили в пресс-службе руководителя государства.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, прибыв в Бухарскую область, побывал в наиболее пострадавших от стихии местах

Совершив облет на вертолете, Шавкат Мирзиёев ознакомился с ситуацией в Каракульском и Алатском районах, которые больше всего пострадали от урагана. В райцентре Алата глава государства встреча с местными жителями и активом.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, прибыв в Бухарскую область, побывал в наиболее пострадавших от стихии местах

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, прибыв в Бухарскую область, побывал в наиболее пострадавших от стихии местах

Президент с сожалением отметил, что вчерашний шторм стал непредвиденным и прежде не наблюдавшимся бедствием, негативно сказавшимся на жизни людей, деятельности сельскохозяйственной и других сфер.

"Наш народ, сплотившись, преодолел множество таких испытаний. И в этот раз будут приняты необходимые меры, последствия стихии будут быстро ликвидированы. Самое важное, если не будем падать духом и действовать вместе, выйдем из этих трудностей сильными," - отметил Мирзиёев.

Глава государства поручил в скором порядке отремонтировать жилье и объекты инфраструктуры, оказать всемерную помощь населению. Определены оперативные меры касательно сельского хозяйства, отраслей экономики, общественной безопасности.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, прибыв в Бухарскую область, побывал в наиболее пострадавших от стихии местах

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, прибыв в Бухарскую область, побывал в наиболее пострадавших от стихии местах

Напомним, 27 апреля с 20:00 до 00:30 28 апреля на Бухару, Навои, Самарканд и Кашкадарью обрушился сильный ураган. Скорость ветра достигала 9-40 м/сек (32-144). По данным синоптиков, стихия пришла с территории соседнего Туркменистана.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, прибыв в Бухарскую область, побывал в наиболее пострадавших от стихии местах

В результате 30 получили серьезные ранения, пять госпитализированы, один в тяжелом состоянии.

Обнаружены свыше 120 повреждений на газопроводах и других объектах системы газоснабжения, произошло аварийное отключение на 11 газораспределительных станциях.