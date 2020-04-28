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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, прибыв в Бухарскую область, побывал в наиболее пострадавших от стихии местах

Мирзиёев поддержал жителей Бухарской области, пострадавших от урагана

Пресс-служба президента Узбекистана
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200428/14019707/Mirziev-podderzhal-zhiteley-Bukharskoy-oblasti-postradavshikh-ot-uragana.html

Совершив облет на вертолете, Шавкат Мирзиёев ознакомился с ситуацией в Каракульском и Алатском районах, которые больше всего пострадали от урагана.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Президент Узбекистана прибыл в Бухарскую область, на которую минувшей ночью обрушилась стихия, сообщили в пресс-службе руководителя государства.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, прибыв в Бухарскую область, побывал в наиболее пострадавших от стихии местах
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, прибыв в Бухарскую область, побывал в наиболее пострадавших от стихии местах

Совершив облет на вертолете, Шавкат Мирзиёев ознакомился с ситуацией в Каракульском и Алатском районах, которые больше всего пострадали от урагана. В райцентре Алата глава государства встреча с местными жителями и активом. 

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, прибыв в Бухарскую область, побывал в наиболее пострадавших от стихии местах
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, прибыв в Бухарскую область, побывал в наиболее пострадавших от стихии местах
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, прибыв в Бухарскую область, побывал в наиболее пострадавших от стихии местах
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, прибыв в Бухарскую область, побывал в наиболее пострадавших от стихии местах

Президент с сожалением отметил, что вчерашний шторм стал непредвиденным и прежде не наблюдавшимся бедствием, негативно сказавшимся на жизни людей, деятельности сельскохозяйственной и других сфер. 

"Наш народ, сплотившись, преодолел множество таких испытаний. И в этот раз будут приняты необходимые меры, последствия стихии будут быстро ликвидированы. Самое важное, если не будем падать духом и действовать вместе, выйдем из этих трудностей сильными," - отметил Мирзиёев.

Глава государства поручил в скором порядке отремонтировать жилье и объекты инфраструктуры, оказать всемерную помощь населению. Определены оперативные меры касательно сельского хозяйства, отраслей экономики, общественной безопасности.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, прибыв в Бухарскую область, побывал в наиболее пострадавших от стихии местах
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, прибыв в Бухарскую область, побывал в наиболее пострадавших от стихии местах
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, прибыв в Бухарскую область, побывал в наиболее пострадавших от стихии местах
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, прибыв в Бухарскую область, побывал в наиболее пострадавших от стихии местах

Напомним, 27 апреля с 20:00 до 00:30 28 апреля на Бухару, Навои, Самарканд и Кашкадарью обрушился сильный ураган. Скорость ветра достигала 9-40 м/сек (32-144). По данным синоптиков, стихия пришла с территории соседнего Туркменистана.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, прибыв в Бухарскую область, побывал в наиболее пострадавших от стихии местах
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, прибыв в Бухарскую область, побывал в наиболее пострадавших от стихии местах

В результате 30 получили серьезные ранения, пять госпитализированы, один в тяжелом состоянии.

Обнаружены свыше 120 повреждений на газопроводах и других объектах системы газоснабжения, произошло аварийное отключение на 11 газораспределительных станциях.

Теги:
Узбекистан, Бухарская область, ураган, Происшествие, Президент



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