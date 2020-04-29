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Повседневная жизнь

Вывозной рейс Ташкент-Москва вылетел с гражданами России

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200429/14021245/Vyvoznoy-reys-Tashkent-Moskva-vyletel-s-grazhdanami-Rossii.html

Изначально вылет рейса № SDM4602 Ташкент-Москва был запланирован на 29 апреля 2020 года в 2.45. Читайте подробности.

ТАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. Вывозной рейс авиакомпании "Россия" вылетел из Ташкента в Москву с 174 россиянами на борту, сообщил РИА Новости представитель Консульского отдела посольства РФ в Узбекистане.

"Вывозной рейс авиакомпании "Россия" вылетел 29 апреля из Ташкента в Москву в 6.32 (4.32 мск). На борту – 174 гражданина России", - сказал представитель посольства.

Изначально вылет рейса № SDM4602 Ташкент-Москва был запланирован на 29 апреля 2020 года в 2.45.

Перелет стал возможным только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, отмечается в сообщении.

По данным Консульского отдела посольства РФ в Узбекистане, этим рейсом также могли воспользоваться жители Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской, Волгоградской, Саратовской областей и Чувашской Республики.

Вывозной авиарейс из Ташкента в Москву запланирован на 29 апреля >>

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.

Теги:
авиаперелет, прямой рейс, рейс, Москва, Москва, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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