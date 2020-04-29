Во второй партии гуманитарной помощи находились тест-системы на COVID-19. Остальная часть будет последовательно подготовлена и доставлена в республику.

ТАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. Правительство Китая безвозмездно передало Узбекистану 100 тысяч тест-систем для выявления коронавируса, сообщают в пресс-службе.

"Двадцать девятого апреля ранним утром в Международный аэропорт "Ташкент" прибыл рейс с частью второй партии гуманитарной помощи от правительства Китая на борту. В данный груз входят 100 тысяч тест-систем", - говорится в информации.

Пресс-служба Китай передал Узбекистану 100 тысяч тест-систем на коронавирус

Остальная часть (50 тысяч медицинских комбинезонов, 150 тысяч медицинских масок КН95, 1 миллион медицинских хирургических масок, 70 тысяч защитных очков, 150 тысяч медицинских перчаток и тысяча бесконтактных электронных термометров) будет последовательно подготовлена и доставлена в республику.

Пресс-служба Китай передал Узбекистану 100 тысяч тест-систем на коронавирус

Напомним, вчера группа китайских медиков завершила миссию в Узбекистане и улетела на родину.

Накануне в ходе брифинга министр здравоохранения Алишер Шадманов рассказал, что за 10 дней пребывания в республике китайские врачи и эксперты посетили те области Узбекистана, где зафиксирована наиболее сложная эпидемиологическая ситуация.

Медики из Китая завершили миссию в Узбекистане >>

Были проведены курсы для медиков Узбекистана, состоялся обмен опытом и методиками работы. Китайские врачи также провели осмотр пациентов с диагнозом COVID-19.