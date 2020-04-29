15:58 29 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Китай передал Узбекистану 100 тысяч тест-систем на коронавирус

Китай передал Узбекистану 100 тысяч тест-систем на коронавирус

Пресс-служба
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (410)
323510
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200429/14021624/Kitay-peredal-Uzbekistanu-100-tysyach-test-sistem-na-koronavirus.html

Во второй партии гуманитарной помощи находились тест-системы на COVID-19. Остальная часть будет последовательно подготовлена и доставлена в республику.

ТАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. Правительство Китая безвозмездно передало Узбекистану 100 тысяч тест-систем для выявления коронавируса, сообщают в пресс-службе.

"Двадцать девятого апреля ранним утром в Международный аэропорт "Ташкент" прибыл рейс с частью второй партии гуманитарной помощи от правительства Китая на борту. В данный груз входят 100 тысяч тест-систем", - говорится в информации.

Китай передал Узбекистану 100 тысяч тест-систем на коронавирус
Пресс-служба
Китай передал Узбекистану 100 тысяч тест-систем на коронавирус

Остальная часть (50 тысяч медицинских комбинезонов, 150 тысяч медицинских масок КН95, 1 миллион медицинских хирургических масок, 70 тысяч защитных очков, 150 тысяч медицинских перчаток и тысяча бесконтактных электронных термометров) будет последовательно подготовлена и доставлена в республику.

Китай передал Узбекистану 100 тысяч тест-систем на коронавирус
Пресс-служба
Китай передал Узбекистану 100 тысяч тест-систем на коронавирус

Напомним, вчера группа китайских медиков завершила миссию в Узбекистане и улетела на родину. 

Накануне в ходе брифинга министр здравоохранения Алишер Шадманов рассказал, что за 10 дней пребывания в республике китайские врачи и эксперты посетили те области Узбекистана, где зафиксирована наиболее сложная эпидемиологическая ситуация.

Медики из Китая завершили миссию в Узбекистане >>

Были проведены курсы для медиков Узбекистана, состоялся обмен опытом и методиками работы. Китайские врачи также провели осмотр пациентов с диагнозом COVID-19.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (410)
Теги:
гуманитарная помощь, помощь, помощь, Карантин, коронавирус, Китай, Китай, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Вид Земли с орбиты Луны
Планета Земля: невообразимые виды из космоса — фотолента
Как беспилотные КамАЗы испытывали в арктических условиях - видео
Беспилотные КамАЗы в арктических условиях — видео
Прогнозы по объемам денежных переводов на фоне коронавируса
На сколько коронавирус сократит денежные переводы мигрантов — прогнозы ВБ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться