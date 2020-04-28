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Группа медицинских экспертов из Китая

Медики из Китая завершили миссию в Узбекистане

Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (408)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200428/14015591/Mediki-iz-Kitaya-zavershili-missiyu-v-Uzbekistane.html

Врачи из Поднебесной внесли профессиональные предложения по мерам профилактики коронавируса, строительству карантинных зон, лечению пациентов и другим направлениям.

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. Группа китайских медиков завершила миссию в Узбекистане и улетела на родину, сообщили в посольстве КНР в Узбекистане.

Накануне в ходе брифинга министр здравоохранения Алишер Шадманов рассказал, что за 10 дней пребывания в республике китайские врачи и эксперты посетили те области Узбекистана, где зафиксирована наиболее сложная эпидемиологическая ситуация.

Посольство КНР в Китае
Китайские медики побывали в Хорезмской области и Каракалпакстане

Проанализировав эпидемическую ситуацию, медики из Поднебесной внесли профессиональные предложения по мерам профилактики коронавируса, строительству карантинных зон и т.д.

Были проведены курсы для медиков Узбекистана, состоялся обмен опытом и методиками работы. Китайские врачи также провели осмотр пациентов с диагнозом COVID-19.

Напомним, 15 консультантов и докторов из Китая прибыли в Узбекистан 17 апреля, чтобы помочь республике противостоять пандемии.

Была запущена система дистанционной медицинской консультации между Китаем и Узбекистаном. К  ней присоединились также две ведущие больницы китайской провинции Цзянси и десять клиник Узбекистана.

Проект нацелен на установление регулярных контактов между врачами и укрепление противоэпидемического сотрудничества между странами в период пандемии COVID-19.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (408)
Теги:
Узбекистан, Китай, коронавирус



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