Медики из Китая завершили миссию в Узбекистане

Врачи из Поднебесной внесли профессиональные предложения по мерам профилактики коронавируса, строительству карантинных зон, лечению пациентов и другим направлениям.

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. Группа китайских медиков завершила миссию в Узбекистане и улетела на родину, сообщили в посольстве КНР в Узбекистане.

Накануне в ходе брифинга министр здравоохранения Алишер Шадманов рассказал, что за 10 дней пребывания в республике китайские врачи и эксперты посетили те области Узбекистана, где зафиксирована наиболее сложная эпидемиологическая ситуация.

Проанализировав эпидемическую ситуацию, медики из Поднебесной внесли профессиональные предложения по мерам профилактики коронавируса, строительству карантинных зон и т.д.

Были проведены курсы для медиков Узбекистана, состоялся обмен опытом и методиками работы. Китайские врачи также провели осмотр пациентов с диагнозом COVID-19.

Напомним, 15 консультантов и докторов из Китая прибыли в Узбекистан 17 апреля, чтобы помочь республике противостоять пандемии.

Была запущена система дистанционной медицинской консультации между Китаем и Узбекистаном. К ней присоединились также две ведущие больницы китайской провинции Цзянси и десять клиник Узбекистана.

Проект нацелен на установление регулярных контактов между врачами и укрепление противоэпидемического сотрудничества между странами в период пандемии COVID-19.