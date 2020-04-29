Борец Артур Таймазов помог продуктами узбекским студентам, обучащимся в РФ

По его словам, было бы неправильно оставить в беде учащихся, которые пережидают карантин в общежитии вдали от дома.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Пандемия стала испытанием для всех граждан республики. Особенно тяжело приходится тем, кто вынужден проводить карантин вдали от родины, как, например, студенты, уехавшие на учебу в соседние страны.

У некоторых учащихся не было возможности вернуться домой к близким, и они остались пережидать пандемию в общежитиях.

Однако, как правильно отметил глава республики Шавкат Мирзиёев, преодолеть трудности можно только совместными усилиями. Доброта и неравнодушие сейчас как никогда важны.

Поддержать узбекских студентов, находящихся на самоизоляции в одном из российских вузов, вызвался прославленный борец вольного стиля Артур Таймазов.

Спортсмен приехал в общежитие Северо-Кавказского горно-металлургического института (СКГМИ). По его словам, там, на данный момент, живут около 100 узбекских студентов.

"Все знают, что Узбекистан для меня - одна из любимых республик. Это моя вторая родина. Все, что связано с моей спортивной карьерой, спортивной жизнью, связано с Узбекистаном. Я люблю эту прекрасную страну, люблю ее народ. И было бы неправильно оставить без внимания этих ребят", - поделился Таймазов.

Борец пожелал студентам здоровья и отметил: не сомневается, что в республике им бы также оказали всю необходимую помощь, поскольку "Узбекистан - страна гостеприимная" и никого в беде не бросает.

Студенты поблагодарили Таймазова за оказанную помощь и договорились пригласить его после карантина на плов.

Напомним: по последним данным, в России зафиксировано свыше 99,3 тысячи случаев заболевания COVID-19, выздоровели более тысяч человек, скончались - 972. Власти страны принимают активные меры по обеспечению безопасности и россиян, и иностранных граждан, оказавшихся на территории РФ в момент введения карантина.