Президент поручил начать поэтапное снятие карантина в Узбекистане

По словам главы государства, эпидемиологическая ситуация в республике постепенно стабилизируется. Это значит, что пришло время принять серьезные меры по возвращению страны к прежней жизни.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам гарантированного обеспечения населения основными видами продуктов питания и сохранения стабильных цен в условиях пандемии.

Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

"Учитывая, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в нашей стране постепенно стабилизируется, а также посоветовавшись со специалистами, мы пришли к выводу, что пришло время принять следующие шаги к поэтапному снятию карантина. Ведь жизнь продолжается", - заявил Мирзиёев.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании

О каких мерах по снятию карантина упомянул президент?

В первую очередь, глава государства предложил разрешить прогулки родителей с детьми на улице, однако пока только во внутренних дворах многоквартирных домов и на прилегающих территориях.

Данную инициативу Мирзиёев выдвинул с учетом положительной динамики развития эпидемиологической обстановки, погодных условий и многочисленных обращений граждан.

Также необходимо строго соблюдать меры безопасности. Обеспечить их соблюдение должны будут сотрудники МВД и Национальной гвардии.

Во-вторых, в целях предотвращения потери поспевшей сельскохозяйственной продукции, а также в ответ на просьбы граждан, президент предложил разрешить осуществлять перевозки между городами и областями для доставки и продажи плодоовощной и бахчевой продукции, которую вырастили фермеры.

В-третьих, Мирзиёев указал на необходимость поэтапного смягчения ограничений по использованию личного транспорта. По его словам, динамика заражений позволяет говорить о начале постепенного вывода страны из режима карантина.

В связи с этим гражданам планируется разрешить ездить на личных машинах, однако пока только в установленное время: с 7.00 до 10.00 утра и с 17.00 до 20.00 вечера.

Точная дата будет определена позднее решением Республиканской специальной комиссии.

"Конечно, по мере улучшения ситуации мы еще более уверенно продолжим работу по поэтапному смягчению карантинного режима после 10 мая. Однако повторю: повсеместное соблюдение санитарных требований должно быть первостепенной задачей", — заявил президент.

Мирзиёев подчеркнул: сейчас как никогда важно строго соблюдать все санитарные нормы и карантинные правила, поскольку если этого сделано не будет, то все усилия по предотвращению распространения COVID-19 на территории республики окажутся напрасными.