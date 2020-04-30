С 30 апреля в Узбекистане разрешено пользоваться авто и гулять

Республиканская специальная комиссия приняла решение, что теперь разрешается пользоваться личным и служебным легковым транспортом, а также гулять.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. С сегодняшнего дня, 30 апреля, в Узбекистане смягчаются некоторые карантинные ограничения, сообщает Министерство юстиции.

"С 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 разрешено пользоваться личным и служебным легковым автотранспортом с пассажирами, а также велосипедами и мототранспортом для поездок на работу и обратно, а также для покупки товаров первой необходимости, лекарств, медицинских изделий и продуктов питания", - говорится в сообщении.

- Людям можно гулять, но только перед многоэтажными домами в городах и районах и во внутренних дворовых зонах, соблюдая социальную дистанцию (промежуточное расстояние 2 метра) и с обязательным ношением масок, при этом дети до 14 лет сопровождаются родителями.

- руководителям и профессорско-преподавательскому составу вузов и научно-исследовательских институтов разрешено возобновить научную работу в лабораториях и кафедрах.

- При въезде и выезде из района (города), области и города Ташкента также было определено облегчить передвижение юридических и физических лиц, выращивающих сельскохозяйственную продукцию на всех видах личного и служебного легкового автотранспорта органами внутренних дел для достижения ими адресов по быстрым и удобным направлениям.

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В сообщении также отмечается, что во время передвижения в общественных местах, на рынках и разрешенных торговых точках, а также в автотранспортных средствах все обязаны строго соблюдать надлежащие санитарно-гигиенические правила.