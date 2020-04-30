Шавкат Мирзиёев потребовал от сотрудников Нацгвардии вежливого отношения к народу

Президент посоветовал сотрудникам, не переходя на личности людей, усилить разъяснительные работы и повысить культуру.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев потребовал от сотрудников органов внутренних дел и Национальной гвардии вежливого отношения к населению в условиях карантинных ограничений, сообщает пресс-служба.

"Сотрудники системы МВД и Национальной гвардии устали, но к любому вопросу нужно подходить грамотно, исходя из ситуации. С каждым человеком нужно общаться на "вы". Чтобы мы постепенно вышли из этого карантина, от вас тоже требуется культурное отношение к ним. В основе требований должна быть культура. Не переходя на личности людей, нужно усилить разъяснительные работы и повысить культуру", - сказал Мирзиёев на совещании.

Напомним, несколько дней назад Национальная гвардия Узбекистана помогла 14-летней девушке вернуться домой в Ташкент. Им позвонила Кристина Кудрявцева, жительница Яккасарайского района города Ташкента и обратилась с просьбой помочь вернуться домой ее 14-летней дочери, Каримы Сафдари, которая в связи с карантином осталась у тети в городе Янгиере Сырдарьинской области.

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Обращение было рассмотрено ответственными сотрудниками, и молодая девушка с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической службы доставлена домой.