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Весенняя гроза

В Узбекистане объявлено штормовое предупреждение

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200430/14031017/V-Uzbekistane-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie.html

Синоптики предупредили граждан о надвигающейся грозе, которая затронет большинство регионов республики.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. В Узбекистане объявлено штормовое предупреждение.

В ближайшие дни территория страны будет находится под влиянием влажных воздушных масс, сформировавшихся над южными районами Каспийского моря и пришедшими со стороны Туркменистана.

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В пятницу, 1 мая, во второй половине дня в Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской областях ожидается сильный дождь, возможна гроза.

До остальных регионов республики гроза доберется ближе к вечеру (также возможен сильный дождь). 

В Каракалпакстане, Андижанской, Наманганской, Ферганской областях она пройдет без осадков.

В субботу, 2 мая, непогода сохранится. По республике вновь пройдут дожди с грозами. По Каракалпакстану, Хорезмской области — без осадков. В Бухарской и Навоийской областях непогода ожидается ночью и утром.

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В эти дни ожидается усиление ветра до 15−20 метров в секунду, местами возможны порывы до 23−28 метров в секунду.

Синоптики предупреждают: c 30 апреля по 3 мая в предгорных и горных районам республики будет селеопасно.

Теги:
гроза, шторм, прогноз погоды, Узгидромет



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