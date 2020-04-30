Службы такси в Узбекистане возобновили перевозку пассажиров

В целях сохранения себя и окружающих службы такси также рекомендуют всегда носить медицинские маски и перчатки, а также часто использовать антисептические средства.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. В Узбекистане службы такси начали работать в промежутках с 7:00 до 10:00 утра и с 17:00 до 20:00 вечера.

"В связи с тем, что всем гражданам разрешено передвигаться на автомобиле вместе с пассажирами, мы с радостью сообщаем вам о возобновлении работы тарифных планов "Мини", "Эконом", "Комфорт" и "Бизнес" Теперь вы можете пользоваться услугами MyTaxi в определенных частях дня, точнее с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00", – говорится в сообщении.

В целях сохранения себя и окружающих службы такси также рекомендуют всегда носить медицинские маски и перчатки, а также часто использовать антисептические средства.

С 30 апреля в Узбекистане разрешено пользоваться авто и гулять >>

Напомним, с сегодняшнего дня, 30 апреля, в Узбекистане смягчаются некоторые карантинные ограничения: с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 разрешено пользоваться личным и служебным легковым автотранспортом с пассажирами, а также велосипедами и мототранспортом для поездок на работу и обратно, а также для покупки товаров первой необходимости, лекарств, медицинских изделий и продуктов питания.

Также людям можно гулять, но только перед многоэтажными домами в городах и районах и во внутренних дворовых зонах, соблюдая социальную дистанцию (промежуточное расстояние 2 метра) и с обязательным ношением масок, при этом дети до 14 лет сопровождаются родителями.