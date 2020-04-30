За нарушение карантина в Узбекистане выписали штрафы на 45,8 млрд сумов

С начала карантина по 27 апреля года сотрудниками Госинспекции, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии составлено 71 028 протоколов о нарушении.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. В Узбекистане оштрафовали свыше 71 тысяч человек за нарушение карантинного режима, сообщил на брифинге в штабе Агентства информации и массовых коммуникаций сообщил руководитель Госинспекции Нурмат Отабеков.

"С начала карантина по 27 апреля года сотрудниками Госинспекции, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии составлено 71 028 протоколов о нарушении санитарных правил и гигиенических норм лицами, не носившими маски и нарушившими режим карантина и выписаны штрафы на сумму 45,8 млрд сумов, из них поступило 14 млрд сумов", – сказал Атабеков.

П️о его словам, протоколы о нарушении санитарных правил и гигиенических норм составляются на основании статьи 54 "Нарушение правил борьбы с эпидемиями" Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

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Напомним, в апреле Яндекс начал оценивать уровень самоизоляции жителей крупных городов Узбекистана.

Согласно статистике, узбекистанцы стали реже появляться на улице примерно с 16 марта, однако значительно больше времени они начали проводить в разделах "Видео" и "Картинки" на yandex.uz.