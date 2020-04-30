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В Бухаре восстановительная работа в самом разгаре - фото

В Бухаре восстановительная работа в самом разгаре - фото

УзА
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200430/14032766/V-Bukhare-vosstanovitelnaya-rabota-v-samom-razgare-foto.html

В Алатском и Каракульском районах всеми организациями в усиленном темпе устраняются последствия природной стихии. 

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. В Бухаре, после стихии, вовсю ведутся строительно-восстановительные работы, сообщает УзА.

"Под руководством министра внутренних дел генерал-лейтенанта Пулата Бобожонова и представителей других компетентных ведомств организуется работа по устранению в наиболее пострадавших Каракульском и Алатском районах последствий природной стихии, случившейся 27 апреля", - говорится в сообщении.

Компетентные работники, посетившие дехканский рынок в Каракульском районе, ознакомились с соблюдением правил карантина, стабильностью цен.

Также разъяснено о предоставлении практической помощи государством пострадавшим.

В Алатском и Каракульском районах всеми государственными и общественными организациями, в частности сотрудниками органов внутренних дел, в усиленном темпе устраняются последствия природной стихии. 

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Напомним,  27 апреля с 20:00 до 00:30 28 апреля на Бухару, Навои, Самарканд и Кашкадарью обрушился сильный ураган. Скорость ветра достигала 9-40 м/сек (32-144). По данным синоптиков, стихия пришла с территории соседнего Туркменистана.

В результате 30 получили серьезные ранения, пять госпитализированы, один в тяжелом состоянии.

Обнаружены свыше 120 повреждений на газопроводах и других объектах системы газоснабжения, произошло аварийное отключение на 11 газораспределительных станциях.

Теги:
стихия, ураган, Бухарская область, Бухара, Узбекистан, Узбекистан



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