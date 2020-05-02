12:25 02 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Автомобиль Яндекс. Такси в Ташкенте

В Узбекистане запрещено перевозить людей в такси - ГУБДД

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
105910
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200502/14043104/V-Uzbekistane-zaprescheno-perevozit-lyudey-v-taksi-GUBDD.html

Автомобилям линейного такси, оказывающим услуги доставки, не разрешено перевозить пассажиров, но некоторые водители в Ташкенте помимо доставки занимаются перевозкой людей.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. В Узбекистане таксистам пока не разрешено перевозить пассажиров, сообщает ГУБДД.

"Автомобилям линейного такси, оказывающим услуги доставки, не разрешено перевозить пассажиров, но некоторые водители в Ташкенте помимо доставки занимаются перевозкой людей", – говорится в сообщении.

Инспектор ДПС Акбар Хакимов в ролике, выложенном в Telegram, рассказывает, что 30 апреля на улице Махтумкули в Ташкенте был остановлен водитель Nexia. У него были документы, разрешающие оказывать услугу доставки, однако в салоне был пассажир.

Службы такси в Узбекистане возобновили перевозку пассажиров >>

Напомним, в Узбекистане службы такси начали работать в промежутках с 7:00 до 10:00 утра и с 17:00 до 20:00 вечера.

В целях сохранения себя и окружающих службы такси также рекомендовали всегда носить медицинские маски и перчатки, а также часто использовать антисептические средства.

Теги:
коронавирус, Карантин, таксист, такси, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Парад в честь Дня Победы: лучшие фото разных лет
Минобороны России показало кадры учений с применением С-400 Триумф
Учения с применением С-400 "Триумф" - видео Минобороны РФ
Прогнозы по объемам денежных переводов на фоне коронавируса
На сколько коронавирус сократит денежные переводы мигрантов — прогнозы ВБ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться