В Узбекистане запрещено перевозить людей в такси - ГУБДД

Автомобилям линейного такси, оказывающим услуги доставки, не разрешено перевозить пассажиров, но некоторые водители в Ташкенте помимо доставки занимаются перевозкой людей.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. В Узбекистане таксистам пока не разрешено перевозить пассажиров, сообщает ГУБДД.

"Автомобилям линейного такси, оказывающим услуги доставки, не разрешено перевозить пассажиров, но некоторые водители в Ташкенте помимо доставки занимаются перевозкой людей", – говорится в сообщении.

Инспектор ДПС Акбар Хакимов в ролике, выложенном в Telegram, рассказывает, что 30 апреля на улице Махтумкули в Ташкенте был остановлен водитель Nexia. У него были документы, разрешающие оказывать услугу доставки, однако в салоне был пассажир.

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Напомним, в Узбекистане службы такси начали работать в промежутках с 7:00 до 10:00 утра и с 17:00 до 20:00 вечера.

В целях сохранения себя и окружающих службы такси также рекомендовали всегда носить медицинские маски и перчатки, а также часто использовать антисептические средства.