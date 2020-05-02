Всего пострадавшим в Сырдарьинской области узбекистанцам было направлено три грузовика с гуманитарной помощью.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. ГУВД Ташкента направило в Сырдарьинскую область гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба.

"9 тонн сельскохозяйственной продукции, включая картофель, лук, морковь, а также по тонне риса, сахара и макарон, 3 тонны муки, 500 литров растительного масла и другое продовольствие было направлено сегодня ГУВД Ташкента жителям Сырдарьинской области, эвакуированным из нескольких населенных пунктов, где была вероятность затопления из-за прорыва участка дамбы на Сардобинском водохранилище", - говорится в сообщении.

ГУВД ГУВД Ташкента направило в Сырдарьинскую область гуманитарную помощь

Всего узбекистанцам было направлено три грузовика с гуманитарной помощью.

Кроме того, для оказания практической помощи жителям, эвакуированным в безопасное место, а также в целях оказания содействия коллегам из УВД Сырдарьинской области в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан, на место выехали 140 сотрудников ГУВД Ташкента.

ГУВД ГУВД Ташкента направило в Сырдарьинскую область гуманитарную помощь

Напомним, 56 человек были госпитализированы в результате прорыва дамбы на водохранилище и последовавшего затопления в Сырдарьинской области.

Около 70 тысяч человек, проживающих в окрестностях водохранилища, были эвакуированы на безопасные территории и размещены в специально подготовленных учреждениях в Сырдарьинской и Джизакской областях.

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