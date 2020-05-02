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ГУВД Ташкента направило в Сырдарьинскую область гуманитарную помощь

ГУВД Ташкента направило в Сырдарьинскую область гуманитарную помощь

ГУВД
Общество
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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (9)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200502/14044915/GUVD-Tashkenta-napravilo-v-Syrdarinskuyu-oblast-gumanitarnuyu-pomosch.html

Всего пострадавшим в Сырдарьинской области узбекистанцам было направлено три грузовика с гуманитарной помощью.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. ГУВД Ташкента направило в Сырдарьинскую область гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба.

"9 тонн сельскохозяйственной продукции, включая картофель, лук, морковь, а также по тонне риса, сахара и макарон, 3 тонны муки, 500 литров растительного масла и другое продовольствие было направлено сегодня ГУВД Ташкента жителям Сырдарьинской области, эвакуированным из нескольких населенных пунктов, где была вероятность затопления из-за прорыва участка дамбы на Сардобинском водохранилище", - говорится в сообщении.

ГУВД Ташкента направило в Сырдарьинскую область гуманитарную помощь
ГУВД
ГУВД Ташкента направило в Сырдарьинскую область гуманитарную помощь

Всего узбекистанцам было направлено три грузовика с гуманитарной помощью.

Кроме того, для оказания практической помощи жителям, эвакуированным в безопасное место, а также в целях оказания содействия коллегам из УВД Сырдарьинской области в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан, на место выехали 140 сотрудников ГУВД  Ташкента.

ГУВД Ташкента направило в Сырдарьинскую область гуманитарную помощь
ГУВД
ГУВД Ташкента направило в Сырдарьинскую область гуманитарную помощь
 

Напомним, 56 человек были госпитализированы в результате прорыва дамбы на водохранилище и последовавшего затопления в Сырдарьинской области.

Около 70 тысяч человек, проживающих в окрестностях водохранилища, были эвакуированы на безопасные территории и размещены в специально подготовленных учреждениях в Сырдарьинской и Джизакской областях.

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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (9)
Теги:
Происшествие, гуманитарная помощь, ГУВД Ташкента, Узбекистан, Узбекистан, вода, наводнение, Сырдарьинская область, Сырдарья



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