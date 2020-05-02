В Узбекистане нотариусы возобновили свою работу

В конце апреля власти Узбекистана расширили список предприятий, которым будет разрешено возобновить свою работу во время карантина

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Со вчерашнего дня, 1 мая, в Узбекистана начали свою деятельность нотариусы, занимающиеся частной практикой, сообщает Министерство юстиции.

"1 мая 2020 года частный нотариус осуществил первое нотариальное действие. Нотариальное действие осуществлено нотариусом Фазлиддином Хожиматовым в городе Коканде Ферганской области", - говорится в сообщении.

Известно, что он оформил доверенность на получение пенсии.

Напомним, в конце апреля власти Узбекистана расширили список предприятий, которым будет разрешено возобновить свою работу во время карантина. В их число входили нотариусы и страховые компании.

В Узбекистане возобновят деятельность ряд предприятий — список >>

Все предприятия и организации обязаны соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования.

Ранее свою работу было позволено возобновить СП Shayxontohur tekstil, государственным и частным типографиям, выпускающим учебники.