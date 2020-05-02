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Нотариус

В Узбекистане нотариусы возобновили свою работу

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (421)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200502/14045201/V-Uzbekistane-notariusy-vozobnovili-svoyu-rabotu.html

В конце апреля власти Узбекистана расширили список предприятий, которым будет разрешено возобновить свою работу во время карантина

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Со вчерашнего дня, 1 мая, в Узбекистана начали свою деятельность нотариусы, занимающиеся частной практикой, сообщает Министерство юстиции.

"1 мая 2020 года частный нотариус осуществил первое нотариальное действие. Нотариальное действие осуществлено нотариусом Фазлиддином Хожиматовым в городе Коканде Ферганской области", - говорится в сообщении.

Известно, что он оформил доверенность на получение пенсии.

Напомним, в конце апреля власти Узбекистана расширили список предприятий, которым будет разрешено возобновить свою работу во время карантина. В их число входили нотариусы и страховые компании.

В Узбекистане возобновят деятельность ряд предприятий — список >>

Все предприятия и организации обязаны соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования.

Ранее свою работу было позволено возобновить СП Shayxontohur tekstil, государственным и частным типографиям, выпускающим учебники.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (421)
Теги:
работа, коронавирус, Карантин, нотариус, Узбекистан, Узбекистан



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