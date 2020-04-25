В Узбекистане возобновят деятельность ряд предприятий — список

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Власти Узбекистана продолжают расширять список предприятий, которым будет разрешено возобновить свою работу во время карантина.
Так, с сегодняшнего дня в республике снова откроются:
- рынки строительных материалов, в том числе компании по производству строительных материалов (площадью не менее 500 квадратных метров);
- крупные сетевые магазины. Однако есть важное условие: на 10 квадратных метрах площади торгового объекта может находиться только один покупатель — это санитарная норма;
- ремесленники и мастера могут заниматься продажей своей продукции, но только не на рынках, а в отдельных местах;
- предприятия, занимающимся выращиванием и продажей семян и саженцев;
- филиалы коммерческих банков;
- фирмы, занимающиеся продажей автомобильных запчастей;
- компании, предоставляющие услуги сервисного обслуживания автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники (площадью не менее 1 тысячи квадратных метров), а также фирмы, оказывающие услуги вулканизации;
- химчистки;
- нотариусы и страховые компании;
- приостановленные инвестиционные проекты и работы по строительству объектов социальной сферы.
Все вышеперечисленные предприятия и организации обязаны соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования.
Ранее свою работу было позволено возобновить СП Shayxontohur tekstil, государственным и частным типографиям, выпускающим учебники.
Глава республики Шавкат Мирзиёев на видеоселекторных совещаниях неоднократно отмечал необходимость поддержки предпринимательства в условиях противодействия кризису, вызванному COVID-19.
Президент подписал несколько указов, согласно которым субъектам предпринимательства предоставляются существенные налоговые стимулы.
Кроме того, в республике активно решается вопрос трудоустройства людей, которые были безработными и до карантина и зависели от ежедневного заработка.
В частности, в Министерстве труда объявили о наборе сиделок для ухода за людьми, нуждающимися в помощи.
На данное предложение откликнулись уже более 4,2 тысячи граждан. Их работу оплачивает Минтруда.