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В Узбекистане возобновят деятельность ряд предприятий — список

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200425/13999019/V-Uzbekistane-vozobnovyat-deyatelnost-ryad-predpriyatiy--spisok.html

Специальная республиканская комиссия по борьбе с COVID-19 приняла решение по поэтапному смягчению карантинных мер в стране. Они вступают в силу с сегодняшнего дня, 25 апреля.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Власти Узбекистана продолжают расширять список предприятий, которым будет разрешено возобновить свою работу во время карантина.

Так, с сегодняшнего дня в республике снова откроются:

  • рынки строительных материалов, в том числе компании по производству строительных материалов (площадью не менее 500 квадратных метров);
  • крупные сетевые магазины. Однако есть важное условие: на 10 квадратных метрах площади торгового объекта может находиться только один покупатель — это санитарная норма;
  • ремесленники и мастера могут заниматься продажей своей продукции, но только не на рынках, а в отдельных местах;
  • предприятия, занимающимся выращиванием и продажей семян и саженцев;
  • филиалы коммерческих банков;
  • фирмы, занимающиеся продажей автомобильных запчастей;
  • компании, предоставляющие услуги сервисного обслуживания автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники (площадью не менее 1 тысячи квадратных метров), а также фирмы, оказывающие услуги вулканизации;
  • химчистки;
  • нотариусы и страховые компании;
  • приостановленные инвестиционные проекты и работы по строительству объектов социальной сферы.

Все вышеперечисленные предприятия и организации обязаны соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования.

pixabay
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Ранее свою работу было позволено возобновить СП Shayxontohur tekstil, государственным и частным типографиям, выпускающим учебники.

Глава республики Шавкат Мирзиёев на видеоселекторных совещаниях неоднократно отмечал необходимость поддержки предпринимательства в условиях противодействия кризису, вызванному COVID-19.

Президент подписал несколько указов, согласно которым субъектам предпринимательства предоставляются существенные налоговые стимулы.

Кроме того, в республике активно решается вопрос трудоустройства людей, которые были безработными и до карантина и зависели от ежедневного заработка. 

В частности, в Министерстве труда объявили о наборе сиделок для ухода за людьми, нуждающимися в помощи.

На данное предложение откликнулись уже более 4,2 тысячи граждан. Их работу оплачивает Минтруда.

Теги:
Узбекистан, бизнес, предприятия, коронавирус



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