В Узбекистане возобновят деятельность ряд предприятий — список

Специальная республиканская комиссия по борьбе с COVID-19 приняла решение по поэтапному смягчению карантинных мер в стране. Они вступают в силу с сегодняшнего дня, 25 апреля.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Власти Узбекистана продолжают расширять список предприятий, которым будет разрешено возобновить свою работу во время карантина.

Так, с сегодняшнего дня в республике снова откроются:

рынки строительных материалов, в том числе компании по производству строительных материалов (площадью не менее 500 квадратных метров);

крупные сетевые магазины. Однако есть важное условие: на 10 квадратных метрах площади торгового объекта может находиться только один покупатель — это санитарная норма;

ремесленники и мастера могут заниматься продажей своей продукции, но только не на рынках, а в отдельных местах;

предприятия, занимающимся выращиванием и продажей семян и саженцев;

филиалы коммерческих банков;

фирмы, занимающиеся продажей автомобильных запчастей;

компании, предоставляющие услуги сервисного обслуживания автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники (площадью не менее 1 тысячи квадратных метров), а также фирмы, оказывающие услуги вулканизации;

химчистки;

нотариусы и страховые компании;

приостановленные инвестиционные проекты и работы по строительству объектов социальной сферы.

Все вышеперечисленные предприятия и организации обязаны соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования.

Ранее свою работу было позволено возобновить СП Shayxontohur tekstil, государственным и частным типографиям, выпускающим учебники.

Глава республики Шавкат Мирзиёев на видеоселекторных совещаниях неоднократно отмечал необходимость поддержки предпринимательства в условиях противодействия кризису, вызванному COVID-19.

Президент подписал несколько указов, согласно которым субъектам предпринимательства предоставляются существенные налоговые стимулы.

Кроме того, в республике активно решается вопрос трудоустройства людей, которые были безработными и до карантина и зависели от ежедневного заработка.

В частности, в Министерстве труда объявили о наборе сиделок для ухода за людьми, нуждающимися в помощи.

На данное предложение откликнулись уже более 4,2 тысячи граждан. Их работу оплачивает Минтруда.