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После прорыва дамбы в Сырдарье возбуждено уголовное дело

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Общество
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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (15)
193230
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200503/14048208/Posle-proryva-damby-v-Syrdare-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo.html

Ведение следственных действий в рамках дела возложено на органы Службы государственной безопасности.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. После прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище возбуждено уголовное дело, сообщил на своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

"По факту затопления водохранилища "Сардоба" в Сырдарьинской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 ("Должностная халатность". — Прим. ред.) и пункту "б" части 2 статьи 258 ("Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ". — Прим. ред.)", — говорится в публикации.

Следственные действия будут вести органы Службы государственной безопасности.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побеседовал в Гулистане с эвакуированными из зоны чрезвычайной ситуации в Сардобе
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент встретился с эвакуированными из зоны ЧС в Сардобе
Напомним, прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища произошел 1 мая в 5.55 в результате сильного дождя и штормового ветра. Были затоплены несколько населенных пунктов, повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья.

Информация о погибших не поступала. Ранее МЧС сообщало, что 56 человек были госпитализированы с различными повреждениями в результате происшествия. Кроме того, были эвакуированы около 70 тысяч человек. Их разместили в школах, колледжах, предприятиях, часть пострадавших приняли к себе жители соседних районов.

В пятницу отток воды из водохранилища прекратился и выведен в озеро Арнасай в Джизакской области.

Сардобинское водохранилище было построено в 2017 году, оно вмещает 922 миллиона кубометров воды.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (15)
Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, Сырдарьинская область, наводнение, уголовное дело, Узбекистан



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