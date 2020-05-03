После прорыва дамбы в Сырдарье возбуждено уголовное дело

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. После прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище возбуждено уголовное дело, сообщил на своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

"По факту затопления водохранилища "Сардоба" в Сырдарьинской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 ("Должностная халатность". — Прим. ред.) и пункту "б" части 2 статьи 258 ("Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ". — Прим. ред.)", — говорится в публикации.

Следственные действия будут вести органы Службы государственной безопасности.

Напомним, прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища произошел 1 мая в 5.55 в результате сильного дождя и штормового ветра. Были затоплены несколько населенных пунктов, повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья.

Информация о погибших не поступала. Ранее МЧС сообщало, что 56 человек были госпитализированы с различными повреждениями в результате происшествия. Кроме того, были эвакуированы около 70 тысяч человек. Их разместили в школах, колледжах, предприятиях, часть пострадавших приняли к себе жители соседних районов.

В пятницу отток воды из водохранилища прекратился и выведен в озеро Арнасай в Джизакской области.

Сардобинское водохранилище было построено в 2017 году, оно вмещает 922 миллиона кубометров воды.