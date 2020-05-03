Коронавирус в Узбекистане: главное на 3 мая

В республике стремительно растет число выздоровевших, болезнь победили уже более 1,3 тысячи человек.

Динамика заболеваний

В Узбекистане за сутки выявлено еще 18 заболевших коронавирусом. Таким образом, по последним данным, в стране зафиксировано 2 136 случаев заражения.

Динамика выздоровлений

В Министерстве здравоохранения в воскресенье сообщили о выздоровлении 37 человек. Хорошие новости пришли из Бухары (семь пациентов), Ташкента (23 пациента, среди них две беременные женщины), Хорезма (семь человек).

Все они были отправлены на реабилитацию.

Общее число победивших болезнь возросло до 1 308 человек.

Еще одна жертва COVID-19

В республике после заражения коронавирусом умер десятый пациент. Это житель Намангана.

Мужчину доставили в клинику 20 апреля, у него был выявлен COVID-19.

Пациент имел первую группу инвалидности и на протяжение 29 лет был прикован к постели, у него был церебральный паралич и тяжелая анемия. В клинике он постоянно был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Несмотря на усилия специалистов, мужчина скончался от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Фейковый ролик

Появившийся в соцсетях и Telegram видеоматериал о том, что в Ташкенте в ближайшие два дня якобы будет снят карантинный режим, является ложным, заявили в оперштабе при Кабмине.

Гражданам напомнили, что распространение в любой форме сведений и материалов, направленных на создание паники среди населения, наказывается штрафом от 66,9 миллиона до 89,2 миллиона сумов или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Ограничения для автоперевозчиков

Узбекистан из-за ситуации с распространением COVID-19 ввел временные ограничения для автоперевозчиков из соседних стран.

Попасть в республику пока можно только через определенные пункты пропуска. Для водителей из Таджикистана это КПП "Саросиё", "Ойбек" и "Плотина", из Афганистана — "Термез", из Туркменистана — терминал "Олот", из Кыргызстана — "Дустлик", "Узбекистон", "Водил", "Чашма" и "Ок кия", из Казахстана — "Доут-ота", "Гулистан", "Яллама", "Зангиота" и "Ташкент".

Все водители транзитных машин на специально отведенных стоянках обязаны сдать тест на коронавирус COVID-19.

Находясь в Узбекистане, они должны носить защитные комбинезоны, перчатки и медицинские маски.

При пересечении границы перевозчики получают маршруты движения с указанием мест, где можно остановиться и купить продукты.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число случаев заражения в мире превысило 3,2 миллиона, скончались почти 230 тысяч человек.