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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вновь посетил Сырдарьинскую область

Шавкат Мирзиёев вновь посетил Сырдарью

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (17)
53920
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200503/14051723/Shavkat-Mirziev-vnov-posetil-Syrdaryu.html

По данным пресс-службы главы республики, в настоящее время на месте паводка сформированы две бригады, в процессе задействованы сотни квалифицированных специалистов и более тысячи единиц спецтехники.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вновь посетил Сырдарьинскую область, где 1 мая прорвало одну из дамб Сардобинского водохранилища. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В пятницу и субботу узбекский лидер лично на месте ЧС лично контролировал ликвидацию последствий затопления.

В воскресенье президент вернулся в регион. Он ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ и дал необходимые указания ответственным руководителям и специалистам.

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Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вновь посетил Сырдарьинскую область

Сардобинское водохранилище было построено для подачи воды на посевные площади шести районов Сырдарьинской и Джизакской областей, рассказали в пресс-службе.

"В настоящее время на месте паводка сформированы две бригады, на левом и правом берегах прорванной дамбы ведутся интенсивные работы. В этом процессе задействованы сотни квалифицированных специалистов и более тысячи единиц спецтехники. Доставлены большие валуны, бетонные блоки и плиты, а также другие строительные материалы, а перед дамбой возводится полукруглая барьерная стена. Для рабочих, инженеров и водителей созданы все условия, трудятся они круглосуточно", — говорится в публикации.

Напомним, прорыв дамбы произошел 1 мая в 5.55 в результате сильного дождя и штормового ветра. По данным пресс-службы президента, наводнение в основном повредило населенные пункты и посевы в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах Сырдарьинской области.

Президент встретился с эвакуированными из зоны ЧС в Сардобе

В результате мер, принятых правительственной комиссией, из 22 сел в этих районах были эвакуированы свыше 60 тысяч человек.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (17)
Теги:
Узбекистан, наводнение, Шавкат Мирзиёев, Сырдарьинская область



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