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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побеседовал в Гулистане с эвакуированными из зоны чрезвычайной ситуации в Сардобе

Президент встретился с эвакуированными из зоны ЧС в Сардобе

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (13)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200503/14046592/Pomosch-budet-okazana-vsem-prezident-vstretilsya-s-evakuirovannymi-iz-zony-ChS-v-Sardobe.html

Первого мая в 5.55 в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. Шавкат Мирзиёев в пятницу и субботу на месте ЧС лично контролировал ликвидацию последствий затопления.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 апреля побеседовал в Гулистане с эвакуированными из зоны чрезвычайной ситуации в Сардобе, справился об их состоянии. 

"Глава государства отметил, что никто не останется без внимания, помощь будет оказана всем, — говорится в публикации на официальном сайте пресс-службы узбекского лидера. — В соответствии с поручениями, данными правительственной комиссии, ведется непрерывная работа по расчистке затопленных районов, строительству и ремонту объектов, нормализации жизни людей". 

Первого мая в 5.55 в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. Жертв нет, 56 человек были госпитализированы, около 70 тысяч эвакуировано. Затоплены несколько населенных пунктов, повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья. 

Президент в пятницу и субботу на месте ЧС лично контролировал ликвидацию последствий затопления.

Президент Шавкат Мирзиёев с рабочей поездкой в Сырдарьинской области, где произошло наводнение
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев следит за работой по восстановлению дамбы — фото
До встречи с эвакуированными Мирзиёев провел в Гулистане совещание по вопросам ликвидации последствий ЧП.

"Сегодня внимание всей страны обращено на устранение последствий бедствия, оказание материальной помощи и моральной поддержки гражданам, пострадавшим от наводнения", — сказал глава государства.

Он отметил, что организации и жители со всех регионов Узбекистана направляют в Сырдарьинскую область продовольствие, теплую одежду и другие необходимые вещи.

Напомним, в пресс-службе хокимията Ташкента сообщили, что совместно с ГУВД в одном из районов столицы организован централизованный пункт сбора гуманитарной помощи пострадавшим. В субботу в Сырдарьинскую область выехала первая транспортная колонна с гуманитарной помощью, собранной жителями Ташкента. В составе груза одежда, предметы домашнего обихода, продукты питания, детская обувь и одежда, а также игрушки и книги.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (13)
Теги:
наводнение, Сырдарьинская область, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев



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