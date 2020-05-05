Справка: что известно о Сардобинском водохранилище

В Сырдарьинской области 1 мая произошел прорыв дамбы построенного несколько лет назад Сардобинского водохранилища. В результате ЧП в зоне затопления оказались несколько поселков, в том числе на территории южного Казахстана.

Гидрообъект расположен в Сырдарьинской области Узбекистана в 140 километрах от Ташкента. Его строительство велось в 2010-2017 годах. Глубина водоема составляет почти 30 метров, а емкость оценивается в 922 миллиона кубометров.

Вода из Сардобы применяется для орошения сельскохозяйственных земель в Сырдарьинской и соседней Джизакской области. Заказчиком объекта выступило Министерство сельского и водного хозяйства Узбекистана. Генеральный подрядчик строительства – унитарное предприятие "Узтемирйулкурилишмонтаж" при АО "Узбекистон темир йуллари", однако на площадке работали сразу несколько строительных компаний.

Официальных данных о стоимости объекта нет, но по информации СМИ, к 2017 году на объект потратили свыше одного триллиона сумов.

В апреле 2020 года на Сардобе началось строительство малой ГЭС мощностью 10,7 МВт. Реализовать проект должны до 2022-го, потратить на него планируют 21,3 млн евро.

Генеральным подрядчиком стала российская компания "Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"

Ранним утром 1 мая произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища. В результате ЧС затоплены несколько населенных пунктов, разрушены дороги, около 70 тысяч жителей близлежащих районов были эвакуированы. Бедствие затронуло и южные районы Казахстана – там пришлось эвакуировать более 30 тысяч человек. Генпрокуратура возбудила по факту происшествия уголовное дело.

Причиной техногенной аварии, по версии властей, стал штормовой ветер, вызвавший мощную волну, которая и разрушила часть дамбы. На месте ЧП продолжаются восстановительные работы. Создана правительственная комиссия для ликвидации последствий наводнения. Оперативным штабом руководит лично президент страны Шавкат Мирзиёев. Кроме того, создана межправительственная узбекско-казахстанская группа для ликвидации последствий ЧС и решения всех вопросов.