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Хоким области Зоир Мирзаев выступил с заявлением об ослаблении карантинных мер

В Кашкадарье снимают строгий карантин

Пресс-служба хокимията Кашкадарьинской области
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (434)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200506/14065551/V-Kashkadare-snimayut-strogiy-karantin.html

Начнут работу магазины строительных материалов, рестораны и кафе с ограниченным количеством клиентов. Глава области распорядился также возобновить строительно-монтажные работы с соблюдением правил карантина.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Хоким Кашкадарьинской области Зоир Мирзаев выступил с заявлением об ослаблении карантинных мер, сообщает пресс-служба администрации региона.

Улицы Ташкента после частичного снятия ограничений на пользование авто
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Можно, только осторожно: Ташкент оживает после карантина — видео

Мирзаев отметил, что с 7 мая в Кашкадарьинской области будет разрешено пользоваться такси в соответствии с санитарными нормами и не более трех пассажиров в салоне. Вместе с тем начнут работу магазины строительных материалов, рестораны и кафе с ограниченным количеством клиентов.

Глава области распорядился возобновить строительно-монтажные работы с соблюдением правил карантина. В регионе также будут разрешены занятия спортом на открытых площадках с искусственным покрытием (без использования раздевалок и душевых). Граждане смогут передвигаться на мотоциклах, скутерах и велосипедах.

Вчера на совещании глава государства разрешил деятельность ряда субъектов бизнеса в регионах, где зафиксирована благополучная эпидемиологическая обстановка.

Вместе с тем Шавкат Мирзиёев предложил присвоить каждому региону и городу определенный уровень опасности:

Карантин в Узбекистане
Информационная служба ГУБДД МВД РУз
За нарушение карантина в Узбекистане выписали штрафы на 45,8 млрд сумов

"красный" (высокий уровень опасности);

"желтый" (средний);

"зеленый" (безопасно).

Данные уровни будут определены в зависимости от того, насколько высока вероятность распространения коронавируса в том или ином населенном пункте или регионе страны.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (434)
Теги:
коронавирус, Узбекистан, Карантин, Зоир Мирзаев, Кашкадарьинская область



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