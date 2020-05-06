В Кашкадарье снимают строгий карантин

Начнут работу магазины строительных материалов, рестораны и кафе с ограниченным количеством клиентов. Глава области распорядился также возобновить строительно-монтажные работы с соблюдением правил карантина.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Хоким Кашкадарьинской области Зоир Мирзаев выступил с заявлением об ослаблении карантинных мер, сообщает пресс-служба администрации региона.

Мирзаев отметил, что с 7 мая в Кашкадарьинской области будет разрешено пользоваться такси в соответствии с санитарными нормами и не более трех пассажиров в салоне. Вместе с тем начнут работу магазины строительных материалов, рестораны и кафе с ограниченным количеством клиентов.

Глава области распорядился возобновить строительно-монтажные работы с соблюдением правил карантина. В регионе также будут разрешены занятия спортом на открытых площадках с искусственным покрытием (без использования раздевалок и душевых). Граждане смогут передвигаться на мотоциклах, скутерах и велосипедах.

Вчера на совещании глава государства разрешил деятельность ряда субъектов бизнеса в регионах, где зафиксирована благополучная эпидемиологическая обстановка.

Вместе с тем Шавкат Мирзиёев предложил присвоить каждому региону и городу определенный уровень опасности:

"красный" (высокий уровень опасности);

"желтый" (средний);

"зеленый" (безопасно).

Данные уровни будут определены в зависимости от того, насколько высока вероятность распространения коронавируса в том или ином населенном пункте или регионе страны.