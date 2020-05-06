В Андижанской области выявили нецелевые расходы на 112 млн сумов — Сенат

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Представители Сената Олий Мажлиса и Счетной палаты провели совместное дистанционное заседание, на котором было проанализировано, насколько в Андижанской области эффективно используются бюджетные средства.

В итоге, участники конференции выявили большое количество нецелевых и не имеющих источников расходов почти на 112,4 миллиарда сумов.

Сенат Олий Мажлиса Обсуждены итоги изучения целевого и эффективного использования бюджетных средств в Андижанской области

Например, из-за неэффективного расходования средств в размере 4,9 миллиарда сумов не было завершено строительство водных объектов, которые планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2018 году. Из-за этого население ряда махаллей Ходжаабадского района до сих пор не обеспечено питьевой водой.

Также сенаторы обнаружили, что в десяти объектах социальной сферы вместо того инвентаря и оборудования (на сумму 1,2 миллиарда сумов), которые были прописаны в смете строительства и капитального ремонта, были установлены совсем другие виды оборудования и инвентаря.

Так, в здании общеобразовательной школы № 29 Избасканского района вместо двух отопительных печей (на сумму 342 миллионов сумов), указанных в документах, были установлены бывшие в употреблении две отопительные печи. Цена на них неизвестна, поскольку этих печей не было в смете.

Участники совещания обнаружили и другие бюджетные нарушения.

В частности, выяснилось, что местный бюджет недополучил дополнительные доходы на сумму более 92 миллиардов сумов.

40% дополнительных источников местных бюджетов должны были быть направлены на обеспечение занятости и создание новых рабочих мест, однако на это средств выделено не было.

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Кроме того, 10% дополнительных источников должны были быть потрачены на мероприятия, сформированные на основе общественного мнения, однако данные средства потрачены не были.

Сенаторы внесли предложения по привлечению ответственных к дисциплинарной ответственности.

Все соответствующие материалы были переданы в прокуратуру Андижанской области для правовой оценки.