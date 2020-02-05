Председателей судов лишат права самостоятельно распределять дела между судьями

Таким образом в республике намерены бороться с коррупцией и бюрократией в судебной системе. Проект закона был одобрен в первом чтении.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. В Узбекистане человеческий фактор решено полностью исключить из судебного процесса – теперь дела станут распределяться исключительно при помощи автоматизированной системы. Об этом сообщает пресс-служба Олий Мажлиса.

Это предусмотрено проектом закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", который был одобрен депутатами в первом чтении.

Ранее распределением дел между судьями занимались председатели судов.

Ожидается, что новый законопроект позволит побороть коррупцию и бюрократию в судебной системе.

Кроме того, в первом чтении был одобрен законопроект, согласно которому ребенок возрасте от 14 лет (включительно) теперь сможет выступать истцом в суде.