Все для фронта: как завод ТАПОиЧ ковал крылья Победы

В конце 1941 года в Ташкент был эвакуирован авиационный завод им. В.П. Чкалова, сыгравший важную роль в оборонной промышленности Советского Союза.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. С началом Второй мировой войны в Узбекистан были эвакуированы десятки предприятий. Среди них — авиаремонтный завод им. В.П.Чкалова, позднее переименованный в Ташкентское авиационное производственное объединение имени В.П.Чкалова (ТАПОиЧ). Теперь на его базе действует Ташкентский механический завод. В архивах предприятия сохранились уникальные документы о том, как в суровые годы завод пережил эвакуацию и за считанные недели запустил производство крылатых машин для фронта.

Эвакуация в Ташкент: станки срывали с фундаментов

С июня 1941 года завод имени Чкалова перешел на выпуск военной продукции. Однако ситуация на фронте усугублялась, поэтому 15 октября предприятие получило предписание немедленно приступить к эвакуации в Узбекскую ССР.

Время не позволяло демонтировать станки "по науке", их просто-напросто срывали с фундаментов вместе с электрооборудованием и волоком тянули на грузовую эстакаду, срочно сооруженную у главного заводского корпуса. Лебедок и кранов не хватало, многое грузили вручную сообща - конструкторы и рабочие, технологи, механики, служащие...

Сердцем авиазавода был многотонный гидропресс, а также компрессоры. Без них производство было невозможным. Руководить демонтажем и перевозкой ценного груза поручили главному инженеру предприятия Б.П. Лисунову. Процедура требовала слаженной работы профессиональных кадров, ведь 80% деталей самолета выдавал именно гидропресс.

Фото из архива ТМЗ Гидропресс американского производства "Болдвин". На нем изготавливались до 80 процентов деталей самолета ПС-84

Чкаловцы рассудили здраво — до снятия оборудования оно должно поработать на задел и дать как можно больше деталей. Именно поэтому станки, прессы, стапели функционировали до самого последнего момента, потом их быстро демонтировали и грузили в эшелоны.

В теплушках под обстрелом

В Ташкент ушло 17 эшелонов (около тысячи вагонов). Было эвакуировано 812 единиц оборудования, весь задел деталей и материалов. Рядом со станками и агрегатами холодной осенью в стылых товарных вагонах, наскоро оборудованных печками-буржуйками, ехали в незнакомую Среднюю Азию 4 880 рабочих завода и членов их семей. Одним из пассажиров эшелона был двухнедельный младенец Юрий Маковецкий, спавший в поддоне токарного станка — впоследствии он стал сотрудников ТАПОиЧ. Е.Н. Булкина из отдела товаров народного потребления и вовсе родилась в вагоне по дороге из Химок в Ташкент.

Не все эшелоны прошли до Узбекистана благополучно. Десятый состав 5 ноября недалеко от Москвы у разъезда Авсюнино подвергся бомбардировке и обстрелу из пулеметов. Несколько десятков человек погибли, двадцать детей из эшелона остались сиротами.

Последний состав отправился из Химок 13 ноября. Начальник этого эшелона Васильков писал: "Мы везли самое тяжелое прессовое оборудование. Груз был негабаритным, поэтому потребовались специальные вагоны и разрешение на транспортировку. Кроме того, пришлось захватить тяжелые тракторы, тягачи, автокары — всю технику, с помощью которой мы вели демонтаж. Предстояло сформировать еще и автотранспортную колонну: все наши автомашины, загруженные остатками оборудования и имущества, отправились в Ташкент своим ходом".

Второй день рождения

Первый поезд с заводчанами прибыл в Ташкент 20 ноября 1941 года. Эта дата считается днем второго рождения завода, но уже на узбекской земле.

В столице Узбекской ССР для размещения нового производства выделили четыре территории. На 17 тыс. кв.м, принадлежавших полиграфкомбинату, разместилось заготовительное производство. В зданиях и ангарах завода Гражданского Воздушного флота на площади в 13 тыс. кв.м предстояло трудиться коллективам агрегатного и сборочного производств. В помещениях деревообделочного завода Чирчикстроя на площади в 2,3 тыс. кв.м установили оборудование деревообделочного цеха. Под заводские склады обустроили 3,3 тыс. квадратов на текстильном комбинате.

Фото из архива ТМЗ Здание отдела кадров завода в 1942 году, Первая компрессорная построенная на территориях агрегатных цехов

"Наш цех размещался в ангаре. Холод там был адский. К цеху на волокушах подвозили стапеля, и мы на руках заносили их в цех. Сжатого воздуха не было. В определенное время заезжала автомашина ЗИС-5 с компрессором, от которого работала одна дрель и один пневмомолоток. Крыло сверлили и клепали вручную. В январе вынимали первое крыло из стапеля. Собрали всех ребят, при помощи тали положили крыло на наши спины, а затем опустили его на тележку... Как бы не было тяжело, никто не уходил домой до тех пор, пока не выполнил сменного задания".

При нечеловеческих усилиях график перебазирования завода и ввода его в строй был выполнен. Вот что вспоминал ведущий конструктор технологического отдела клепально-сборочных работ Л.А. Любарский, поступивший на завод в середине декабря 1941 года учеником в крыльевой цех.

Всего за сорок дней завод был запущен и стал давать продукцию для фронта. Уже 7 января 1942 года выпущен первый самолет, а с 17 января началось серийное производство военных машин.

Крылья Победы

С января 1942 года по решению Государственного Комитета обороны всем строящимся и проектируемым самолетам присваивались имена их главных конструкторов: ТУ, ИЛ, ЯК... Самолету ПС-84 было присвоено имя главного инженера завода Бориса Павловича Лисунова. Именно он руководил эвакуаций оборудования и перезапуском завода, многое сделав для совершенствования этой машины.

Фото из архива ТМЗ Главный инженер завода в 1938 -46 г.г. Борис Павлович Лисунов

В годы войны Ли-2 заслужил всеобщее признание, выполняя функции транспортного, десантного, санитарного и буксирующего самолета. Более того, на эти машины устанавливали бомбардировочное вооружение и скорострельные пулеметы для участия в боевых операциях. Ли-2 обеспечил все военные воздушные перевозки, выполнил тысячи посадок на партизанских аэродромах в тылу противника и даже использовался как бомбардировщик. На нем в 1945 году летчик из Узбекистана Абдусамат Тайметов с командиром авиаполка подполковником Алексеем Ивановичем Семенковым доставил Знамя Победы из Берлина в ликующую Москву.

Производство боевых машин быстро нарастало. Если в марте 1942 года ежедневно выпускали по одному самолету, то с июля каждые сутки две машины улетали из Ташкента на фронт.

Авиазаводу 25 раз присуждалось Красное знамя Государственного Комитета обороны. Затем оно было передано чкаловцам на вечное хранение как символ трудовой доблести, а в сентябре 1945 года предприятие было удостоено ордена Ленина.

Всего за 1942-1945 годы завод поставил войскам более двух тысяч крылатых машин.

© Sputnik / Сергей Мамонтов Музей на территории Ташкентского механического завода

Фото из архива ТМЗ Музей при Ташкентском механическом заводе

Памятник легендарному Ли-2 несколько десятилетий красовался на центральной площади завода ТАПОиЧ. Справа и слева — стенды с фотопортретами. На одном — "Ветераны труда Объединения", на другом — "Они сражались за Родину". На мемориальной доске надпись: "Чкаловец! Перед тобой самолет, созданный на земле Узбекистана в годы суровых военных испытаний. Поклонись героическому труду старшего поколения авиастроителей, будь достоин его славных традиций".

По решению хокимията Ташкента Ли-2 был снят с постамента на заводе и после тщательной реставрации перевезен в создаваемый парк "Галаба", который откроется 9 Мая в честь 75-летия Великой Победы.