Все для фронта: как завод ТАПОиЧ ковал крылья Победы

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. С началом Второй мировой войны в Узбекистан были эвакуированы десятки предприятий. Среди них — авиаремонтный завод им. В.П.Чкалова, позднее переименованный в Ташкентское авиационное производственное объединение имени В.П.Чкалова (ТАПОиЧ). Теперь на его базе действует Ташкентский механический завод. В архивах предприятия сохранились уникальные документы о том, как в суровые годы завод пережил эвакуацию и за считанные недели запустил производство крылатых машин для фронта.
Эвакуация в Ташкент: станки срывали с фундаментов
С июня 1941 года завод имени Чкалова перешел на выпуск военной продукции. Однако ситуация на фронте усугублялась, поэтому 15 октября предприятие получило предписание немедленно приступить к эвакуации в Узбекскую ССР.
Время не позволяло демонтировать станки "по науке", их просто-напросто срывали с фундаментов вместе с электрооборудованием и волоком тянули на грузовую эстакаду, срочно сооруженную у главного заводского корпуса. Лебедок и кранов не хватало, многое грузили вручную сообща - конструкторы и рабочие, технологи, механики, служащие...
Сердцем авиазавода был многотонный гидропресс, а также компрессоры. Без них производство было невозможным. Руководить демонтажем и перевозкой ценного груза поручили главному инженеру предприятия Б.П. Лисунову. Процедура требовала слаженной работы профессиональных кадров, ведь 80% деталей самолета выдавал именно гидропресс.
Чкаловцы рассудили здраво — до снятия оборудования оно должно поработать на задел и дать как можно больше деталей. Именно поэтому станки, прессы, стапели функционировали до самого последнего момента, потом их быстро демонтировали и грузили в эшелоны.
В теплушках под обстрелом
Не все эшелоны прошли до Узбекистана благополучно. Десятый состав 5 ноября недалеко от Москвы у разъезда Авсюнино подвергся бомбардировке и обстрелу из пулеметов. Несколько десятков человек погибли, двадцать детей из эшелона остались сиротами.
Последний состав отправился из Химок 13 ноября. Начальник этого эшелона Васильков писал: "Мы везли самое тяжелое прессовое оборудование. Груз был негабаритным, поэтому потребовались специальные вагоны и разрешение на транспортировку. Кроме того, пришлось захватить тяжелые тракторы, тягачи, автокары — всю технику, с помощью которой мы вели демонтаж. Предстояло сформировать еще и автотранспортную колонну: все наши автомашины, загруженные остатками оборудования и имущества, отправились в Ташкент своим ходом".
Второй день рождения
Первый поезд с заводчанами прибыл в Ташкент 20 ноября 1941 года. Эта дата считается днем второго рождения завода, но уже на узбекской земле.
"Наш цех размещался в ангаре. Холод там был адский. К цеху на волокушах подвозили стапеля, и мы на руках заносили их в цех. Сжатого воздуха не было. В определенное время заезжала автомашина ЗИС-5 с компрессором, от которого работала одна дрель и один пневмомолоток. Крыло сверлили и клепали вручную. В январе вынимали первое крыло из стапеля. Собрали всех ребят, при помощи тали положили крыло на наши спины, а затем опустили его на тележку... Как бы не было тяжело, никто не уходил домой до тех пор, пока не выполнил сменного задания".
Всего за сорок дней завод был запущен и стал давать продукцию для фронта. Уже 7 января 1942 года выпущен первый самолет, а с 17 января началось серийное производство военных машин.
Крылья Победы
С января 1942 года по решению Государственного Комитета обороны всем строящимся и проектируемым самолетам присваивались имена их главных конструкторов: ТУ, ИЛ, ЯК... Самолету ПС-84 было присвоено имя главного инженера завода Бориса Павловича Лисунова. Именно он руководил эвакуаций оборудования и перезапуском завода, многое сделав для совершенствования этой машины.
Авиазаводу 25 раз присуждалось Красное знамя Государственного Комитета обороны. Затем оно было передано чкаловцам на вечное хранение как символ трудовой доблести, а в сентябре 1945 года предприятие было удостоено ордена Ленина.
Всего за 1942-1945 годы завод поставил войскам более двух тысяч крылатых машин.
По решению хокимията Ташкента Ли-2 был снят с постамента на заводе и после тщательной реставрации перевезен в создаваемый парк "Галаба", который откроется 9 Мая в честь 75-летия Великой Победы.