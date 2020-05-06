В Сырдарье ведутся работы по восстановлению энергоснабжения

Для устранений повреждений привлечены 214 сотрудников предприятий электросети из Сырдарьинской, Наманганской, Андижанской и Ферганской областей.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Сырдарьинской области активно ведутся работы по восстановлению доступа населения к электроэнергии, сообщают в Минэнерго.

Отмечается, что в результате наводнения в Сардобинском районе было повреждено много электрооборудования.

В частности, произошли сбои в работе 51 трансформатора.

Минэнерго Ликвидация последствий наводнения в Сырдарьинской области

Также нуждаются в ремонте 10,4 километра воздушных линий напряжением 10,4 киловольт и 8,1 километра воздушных линий напряжением 0,4 киловольт.

На территории Акалтинского района повреждены 28 трансформатора, 7,1 километра воздушных линий напряжением 10 киловольт и 6,7 километра воздушных линий напряжением 0,4 киловольт.

Ликвидация последствий наводнения в Сырдарьинской области Минэнерго

Сырдарьинская область Пресс-служба Министерства энергетики 1 / 2 Минэнерго Ликвидация последствий наводнения в Сырдарьинской области

В Мирзаабадском районе разрушения не столь масштабные, как в предыдущих районах: повреждено 27 трансформаторов, 3,9 километра воздушных линий напряжением 10 киловольт и 2,4 километра воздушных линий напряжением 0,4 киловольт.

Минэнерго Ликвидация последствий наводнения в Сырдарьинской области

Ликвидацией последствий стихии занимаются специалисты местного территориального предприятия электросети совместно с коллегами из соседних областей. Всего привлечены 214 работников.

Минэнерго Ликвидация последствий наводнения в Сырдарьинской области

В их числе — сотрудники предприятий "Сырдарьинское ПТЭС", "Наманганское ПТЭС", "Андижанское ПТЭС" и "Ферганское ПТЭС".

Для устранения повреждений также задействовано 40 единиц техники.

Минюст направил очередную партию помощи жителям, пострадавшим от наводнения >>

В настоящий момент, удалось восстановить подачу энергоснабжения в 3182 домохозяйствах.

Напомним: в пятницу из-за непогоды произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. В результате оказались затоплены несколько населенных пунктов, повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья.