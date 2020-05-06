Минюст направил очередную партию помощи жителям, пострадавшим от наводнения

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Министерство юстиции продолжает организовывать сбор помощи жителям Сырдарьинской области, пострадавшим от наводнения.
В рамках благотворительной акции "Здравствуй, Сардоба, мы вместе!" сформирован второй гуманитарный груз, который был направлен в зону бедствия.
"Неравнодушные граждане, которые протянули руку помощи сырдарьинцам, 3—5 мая сдали в пункт приема товары первой необходимости и продукты питания", - говорится в сообщении ведомства.
Свыше ста граждан принесли новые комплекты верхней одежды для детей и взрослых, полотенца, посуду, средства гигиены и даже детские игрушки.
Отмечается, что в процессе формирования груза была тщательно проведена дезинфекция всех предметов.
Минюст запустил акцию помощи пострадавшим от наводнения в Сырдарье >>
Люди помогали, чем могли. Например, одна из жительниц доставила изделия на сумму свыше 50 миллионов сумов. Еще один узбекистанец, пожелавший остаться анонимным, принес 1 тысячу детских футболок.
К благотворительной акции присоединились и организации. Один из ярких примеров — компания BEVERLee Business, которая привезла предметы и изделия, рассчитанные на более чем 1 750 человек.
Общество Красного полумесяца Узбекистана в общей сложности сдало в пункт приема 5,4 тысячи матрацев, подушек, постельные принадлежности, одеяла, резиновые сапоги и средства гигиены.
Узбекско-турецкая ассоциация предпринимателей (UTID), Международный фонд Шодиева, в свою очередь, предоставили 1,5 тысячи наборов гуманитарной помощи, 260 упаковок трикотажных изделий, 50 сумок канцтоваров для учащихся.
Всего в благотворительный фонд от неравнодушных граждан поступило 104 182 765 сумов в качестве пожертвований для пострадавших.
"Эти средства будут направлены на приобретение товаров и изделий, необходимых для улучшения условий жизни пострадавших от чрезвычайной ситуации, с обязательным консультированием с ними", — сообщает пресс-служба Минюста.
Действительно, как и говорил глава республики Шавкат Мирзиёев, в момент неожиданных трудностей народ Узбекистана не растерялся и показал себя сплоченным.
Куда направился груз?
Груз гуманитарной помощи был размещен в 10 машинах и прибыл в сопровождении сотрудников ОВД.
Первая партия помощи была передана сырдарьинцам, временно размещенным в здании юридического колледжа (400 граждан) и специализированной школы искусства в Гулистане (300 граждан).
Вторая группа была отправлена в Акалтынский район (150 граждан).
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