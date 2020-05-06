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Минюст направил очередную партию помощи жителям, пострадавшим от наводнения

Пресс-служба Министерства юстиции
Общество
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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (32)
18410
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200506/14068354/Minyust-napravil-ocherednuyu-partiyu-pomoschi-zhitelyam-postradavshim-ot-navodneniya.html

Напомним: в пятницу из-за непогоды произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. В результате оказались затоплены несколько населенных пунктов, повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Министерство юстиции продолжает организовывать сбор помощи жителям Сырдарьинской области, пострадавшим от наводнения.

В рамках благотворительной акции "Здравствуй, Сардоба, мы вместе!" сформирован второй гуманитарный груз, который был направлен в зону бедствия.

"Неравнодушные граждане, которые протянули руку помощи сырдарьинцам, 3—5 мая сдали в пункт приема товары первой необходимости и продукты питания", - говорится в сообщении ведомства.

Свыше ста граждан принесли новые комплекты верхней одежды для детей и взрослых, полотенца, посуду, средства гигиены и даже детские игрушки.

Пресс-служба Министерства юстиции
Минюст и Общенациональное движение "Юксалиш" доставили сырдарьинцам очередную партию гумпомощи

Отмечается, что в процессе формирования груза была тщательно проведена дезинфекция всех предметов.

Минюст запустил акцию помощи пострадавшим от наводнения в Сырдарье >>

Люди помогали, чем могли. Например, одна из жительниц доставила изделия на сумму свыше 50 миллионов сумов. Еще один узбекистанец, пожелавший остаться анонимным, принес 1 тысячу детских футболок.

К благотворительной акции присоединились и организации. Один из ярких примеров — компания BEVERLee Business, которая привезла предметы и изделия, рассчитанные на более чем 1 750 человек.

Президент Шавкат Мирзиёев обратился к народу
Пресс-служба президента Узбекистана
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Общество Красного полумесяца Узбекистана в общей сложности сдало в пункт приема 5,4 тысячи матрацев, подушек, постельные принадлежности, одеяла, резиновые сапоги и средства гигиены.

Узбекско-турецкая ассоциация предпринимателей (UTID), Международный фонд Шодиева, в свою очередь, предоставили 1,5 тысячи наборов гуманитарной помощи, 260 упаковок трикотажных изделий, 50 сумок канцтоваров для учащихся.

Всего в благотворительный фонд от неравнодушных граждан поступило 104 182 765 сумов в качестве пожертвований для пострадавших. 

"Эти средства будут направлены на приобретение товаров и изделий, необходимых для улучшения условий жизни пострадавших от чрезвычайной ситуации, с обязательным консультированием с ними", — сообщает пресс-служба Минюста.

Действительно, как и говорил глава республики Шавкат Мирзиёев, в момент неожиданных трудностей народ Узбекистана не растерялся и показал себя сплоченным. 

Куда направился груз?

Груз гуманитарной помощи был размещен в 10 машинах и прибыл в сопровождении сотрудников ОВД.

Пресс-служба Министерства юстиции
Минюст и Общенациональное движение "Юксалиш" доставили сырдарьинцам очередную партию гумпомощи

Первая партия помощи была передана сырдарьинцам, временно размещенным в здании юридического колледжа (400 граждан) и специализированной школы искусства в Гулистане (300 граждан).

Вторая группа была отправлена в Акалтынский район (150 граждан).

Я тоже хотел бы помочь. Как это можно сделать?

Контактные телефоны оперштаба: 91-572-11-00, 71-239-33-23, 97-157-80-65.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (32)
Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, гуманитарная помощь, наводнение, Сырдарьинская область



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