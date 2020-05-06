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В районах Сырдарьинской области, пострадавших от прорыва дамбы Сардобинского водохранилища продолжаются работы по ликвидации последствий ЧС

МЧС Узбекистана поможет Казахстану устранить последствия наводнения

МЧС Узбекистана
Общество
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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (32)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200506/14069730/MChS-Uzbekistana-pomozhet-Kazakhstanu-ustranit-posledstviya-navodneniya.html

Напомним: 1 мая произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. Пострадала также одна из областей Казахстана.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Узбекистан окажет Казахстану содействие в ликвидации последствий наводнения.

Для этого в соседнюю республику были направлены 209 специалистов МЧС и 169 единиц сельскохозяйственной, инженерной и пожарно-спасательной техники.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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План мероприятий был определен в ходе визита в Казахстан узбекских делегатов. Группа экспертов во главе с советником президента Турсинханом Худайбергеновым посетила районы Туркестанской области, наиболее пострадавшие от наводнения, которое было вызвано прорывом дамбы Сардобинского водохранилища.

Напомним: в пятницу из-за непогоды произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. В результате оказались повреждены дороги, сельскохозяйственные угодья, затоплены населенные пункты, в том числе в Мактааральском районе Туркестанской области, граничащей с Узбекистаном.

Отмечается, что свыше 30 тысяч жителей данной области были эвакуированы.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (32)
Теги:
наводнение, МЧС, Казахстан



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