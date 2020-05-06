МЧС Узбекистана поможет Казахстану устранить последствия наводнения

Напомним: 1 мая произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. Пострадала также одна из областей Казахстана.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Узбекистан окажет Казахстану содействие в ликвидации последствий наводнения.

Для этого в соседнюю республику были направлены 209 специалистов МЧС и 169 единиц сельскохозяйственной, инженерной и пожарно-спасательной техники.

План мероприятий был определен в ходе визита в Казахстан узбекских делегатов. Группа экспертов во главе с советником президента Турсинханом Худайбергеновым посетила районы Туркестанской области, наиболее пострадавшие от наводнения, которое было вызвано прорывом дамбы Сардобинского водохранилища.

Напомним: в пятницу из-за непогоды произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. В результате оказались повреждены дороги, сельскохозяйственные угодья, затоплены населенные пункты, в том числе в Мактааральском районе Туркестанской области, граничащей с Узбекистаном.

Отмечается, что свыше 30 тысяч жителей данной области были эвакуированы.