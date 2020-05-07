Установлены требования для служб такси, салонов красоты и торговых центров

С 8 мая по всему Узбекистану начинает действовать карантинный режим с разделением на три зоны: "красную", "желтую" и "зеленую". Возобновят свою работу компании и учреждения, находящиеся в "желтой" и "зеленой" зонах.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Власти республики продолжают поэтапно смягчать карантинные ограничения.

В частности, с 8 мая по всей стране начинает действовать режим, согласно которому всем городам и регионам будет присвоен определенный уровень опасности распространения COVID-19: "красный", "желтый" и "зеленый".

Между тем это не единственная мера, которая вступит в силу с завтрашнего дня.

Так, в "желтых" и "зеленых" зонах разрешено возобновить деятельность службам такси, парикмахерским и салонам красоты, а также торговым центрам. Решение было принято Специальной республиканской комиссией.

Учреждения и компании смогут работать при условии соблюдения ряда строгих требований:

нелинейные такси: в салоне машины место водителя должно быть ограждено от места пассажиров прозрачным пластиком или специальной пленкой.

Водитель и пассажиры обязательно должны быть в медицинских масках, иначе перевозку осуществлять будет запрещено. Кроме того, пассажиры должны сидеть на заднем сиденье авто.

Cлужбы такси cмогут предлагать свои услуги только в том регионе, где они зарегистрированы.

Напомним: перевозка пассажиров должна осуществляться только в установленные временные рамки (с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00) для поездок на работу, за продуктами, в аптеки и медучреждения;

парикмахерские и салоны красоты: весь персонал должен носить средства индивидуальной защиты – медицинский халат/ комбинезон, одноразовые перчатки и медицинскую маску, которая полностью закрывала бы лицо.

Еще одно требование: в помещении необходимо соблюдать социальную дистанцию по принципу "1 сотрудник — 1 клиент";

торговые центры: посетителей обязаны держаться друг от друга на допустимом расстоянии. Все аттракционы, точки питания, кинотеатры, игровые площадки и зоны развлечения пока должны быть закрыты.

Все эти меры призваны поэтапно вывести республику из режима карантина. Между тем делать это необходимо осторожно, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 2 266 случаев заболевания COVID-19, десять граждан скончались, 1 577 — выздоровели.