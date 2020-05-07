В Узбекистане приняли меры, призванные искоренить коррупцию в строительстве

Комитет Законодательной палаты по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам заслушал информацию Министерства строительства о борьбе с коррупцией в этой сфере.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Власти Узбекистана активно разрабатывают меры, которые позволили бы полностью искоренить коррупцию в стране.

Об этом еще в феврале говорил глава республики Шавкат Мирзиёев и предлагал создать отдельный орган, ответственный за противодействие коррупции.

Однако каждая отрасль требует детального анализа. Так, вчера комитет Законодательной палаты Олий Мажлиса по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам провел слушание информации Министерства строительства о работе по борьбе с коррупцией в данной сфере.

Не достаточная систематизация законов

В ходе заседания было отмечено, что некоторые "неудобные" нормы и правила в регламентах строительной сферы способствуют развитию коррупции и бюрократии.

В частности, в Административном регламенте оказания государственных услуг по разработке архитектурно-планировочного задания не установлена норма, которая позволяла бы заявителю повторно обращаться за разрешением без уплаты сбора.

Российский эксперт назвал три составляющие эффективной борьбы с коррупцией >>

Это, в свою очередь, порождает намерение органов взыскать с него дополнительные сборы, что противоречит закону "О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности".

Морально устаревшие градостроительные нормы

Участники совещания также раскритиковали градостроительные нормы и правила (ГНП), которые, как подчеркивалось, не только не соответствуют современным требованиям, но и накладывают на физическое или юридическое лицо излишние обязательства.

Депутаты пришли к выводу, что ГНП необходимо в корне пересмотреть.

Тендеры — одна из самых коррупционных сфер

В ходе заседания отмечалось, что большинство случаев коррупции было зафиксировано во время проведения тендеров (конкурсов).

"Особенно это проявляется при определении обладателей прав на осуществление работ по капитальному строительству, где на первый план выходит конфликт интересов и отсутствуют прозрачность и открытость", — подчеркивалось на слушании.

В частности, в законодательстве имеется несколько расплывчатых формулировок, которые создают неограниченный спектр коррупционных возможностей в данном процессе. К примеру, то, что претенденту на участие в конкурсных торгах могут предъявляться основные и "иные требования, устанавливаемые заказчиком".

Депутаты подвергли резкой критике тот факт, что до сих пор не было предпринято эффективных попыток изменить данные формулировки.

Многие проверки проводятся лишь на бумагах

Согласно правилам проведения строительства, на каждом его этапе до окончания работ должен осуществляться контроль.

Однако на деле это не всегда так. Например, несмотря на то, что факты проведения испытаний под высоким давлением образцов бетона должны быть зафиксированы лабораториями территориальных инспекций надзора в сфере строительства, их фактическое выполнение остается лишь на бумагах.

Электронной системы отслеживания данного процесса нет.

Выявлены крупные хищения бюджетных средств

"За 2019-2020 годы по данным органов прокуратуры, выявлены факты хищения на 38 млрд сумов из средств — льготных строительных материалов и других материальных ценностей", — отмечается в докладе.

За 2018-2019 годы в строительной сфере было совершено 365 уголовных преступлений, из них 72% связаны с коррупцией. Примечательно, что 14 осужденных являются работниками системы министерства.

Лишь только в 2019-м при выдаче разрешительных документов физическим и юридическим лицам со стороны структур Министерства строительства было зарегистрировано 17 418 случаев нарушения закона.

Это говорит о том, что данная сфера срочно нуждается в реформировании.

Какие решения были приняты по итогам слушаний?

Комитет Законодательной палаты принял следующие решения: