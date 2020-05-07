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В Узбекистане запущен новый веб-сайт к 9 Мая

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200507/14071598/V-Uzbekistane-zapuschen-novyy-veb-sayt-k-9-Maya.html

Планируется постоянно обогащать и совершенствовать этот ресурс архивными документами, поступающими в государственные архивы. 

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. Накануне 75-летия Победы во Второй мировой войне Агентством "Узархив" Республики Узбекистан разработан сайт памяти, информируют в пресс-службе.

"Сайт посвящен достойному вкладу народа Узбекистана в победу, одержанную над фашизмом во Второй мировой войне", - говорится в сообщении.

Планируется постоянно обогащать и совершенствовать этот ресурс архивными документами, поступающими в государственные архивы. 

Напомним, 4 мая 2020 года был дан старт международному медиапроекту "Строки памяти", посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Проект "Строки памяти" стартует в странах СНГ >>

Межпарламентская Ассамблея СНГ запускает специальный проект — серию видеороликов с поэтическими посланиями от стран Содружества. В этих роликах произведение национального поэта военных или послевоенных лет вместе с парламентариями читают писатели, актеры, звезды шоу-бизнеса, олимпийские чемпионы, журналисты, студенты.

Теги:
Вторая мировая война, Узбекистан, Узбекистан



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