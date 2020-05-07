В Узбекистане запущен новый веб-сайт к 9 Мая

Планируется постоянно обогащать и совершенствовать этот ресурс архивными документами, поступающими в государственные архивы.

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. Накануне 75-летия Победы во Второй мировой войне Агентством "Узархив" Республики Узбекистан разработан сайт памяти, информируют в пресс-службе.

"Сайт посвящен достойному вкладу народа Узбекистана в победу, одержанную над фашизмом во Второй мировой войне", - говорится в сообщении.

Планируется постоянно обогащать и совершенствовать этот ресурс архивными документами, поступающими в государственные архивы.

Напомним, 4 мая 2020 года был дан старт международному медиапроекту "Строки памяти", посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Проект "Строки памяти" стартует в странах СНГ >>

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