Установлены требования для гостиниц, работающих в условиях карантина

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Специальная республиканская комиссия приняла новые меры по смягчению карантинных ограничений. Об этом сообщают в пресс-службе Минюста.
Установлены требования для служб такси, салонов красоты и торговых центров >>
В частности, разрешена работа гостиниц, однако при условии соблюдения ряда строгих правил.
Какие требования были введены?
- Гостиничные холлы, залы ожидания, коридоры, лестницы лифты и санитарные сооружения необходимо дезинфицировать каждые 8 часов, предметы общего пользование (дверные ручки, кнопки лифтов, стол в зале ожидания, стойка регистрации) — не реже, чем каждые 2 часа.
- Необходимо обеспечить доступ посетителей и работников к санитайзерам, которые должны иметься или быть установлены на всех объектах общего пользования (лифты, санитарные пункты, пункты обмена валют, рестораны и т. д.).
- В гостиницах должны иметься предупреждающие знаки о необходимости дезинфекции рук. Надписи на табличках следует сделать на узбекском, русском и английском языках.
- При входе в здание у всех посетителей необходимо регулярно измерять температуру. Также все гости, заходя в отель, должны проходить дезинфекцию.
- В гостинице требуется сформировать и постоянно иметь запас средств индивидуальной защиты (маски, перчатки и так далее) на каждого работника и отдыхающего, рассчитанный по меньшей мере на 5 дней.
- Если заполненность отеля составила 50% и выше, то обязательно должен быть штатный медработник.
- В одном номере может разместиться не более двух человек, если это — семья, то не более трех членов одной семьи.
Важно: данные правила применимы к гостиницам, в которых имеется от десяти номеров и больше.
Разрешение на возобновление деятельности не распространяется на хостелы и гостевые дома.