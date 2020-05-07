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Стойка регистрации в отеле

Установлены требования для гостиниц, работающих в условиях карантина

© CC BY 2.0 / Paul Keller / receptión
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (438)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200507/14071855/Ustanovleny-trebovaniya-dlya-gostinits-rabotayuschikh-v-usloviyakh-karantina.html

Они распространяются на отели с более чем десятью номерами. Деятельность хостелов и гостевых домов на период пандемии приостанавливается.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Специальная республиканская комиссия приняла новые меры по смягчению карантинных ограничений. Об этом сообщают в пресс-службе Минюста. 

Установлены требования для служб такси, салонов красоты и торговых центров >>

В частности, разрешена работа гостиниц, однако при условии соблюдения ряда строгих правил.

Какие требования были введены?

  • Гостиничные холлы, залы ожидания, коридоры, лестницы лифты и санитарные сооружения необходимо дезинфицировать каждые 8 часов, предметы общего пользование (дверные ручки, кнопки лифтов, стол в зале ожидания, стойка регистрации) — не реже, чем каждые 2 часа.
  • Необходимо обеспечить доступ посетителей и работников к санитайзерам, которые должны иметься или быть установлены на всех объектах общего пользования (лифты, санитарные пункты, пункты обмена валют, рестораны и т. д.).
  • В гостиницах должны иметься предупреждающие знаки о необходимости дезинфекции рук. Надписи на табличках следует сделать на узбекском, русском и английском языках. 
  • При входе в здание у всех посетителей необходимо регулярно измерять температуру. Также все гости, заходя в отель, должны проходить дезинфекцию.
  • В гостинице требуется сформировать и постоянно иметь запас средств индивидуальной защиты (маски, перчатки и так далее) на каждого работника и отдыхающего, рассчитанный по меньшей мере на 5 дней.
  • Если заполненность отеля составила 50% и выше, то обязательно должен быть штатный медработник.
  • В одном номере может разместиться не более двух человек, если это — семья, то не более трех членов одной семьи. 

Важно: данные правила применимы к гостиницам, в которых имеется от десяти номеров и больше. 

Разрешение на возобновление деятельности не распространяется на хостелы и гостевые дома. 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (438)
Теги:
Узбекистан, коронавирус, гостиница, Карантин



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