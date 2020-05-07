Установлены требования для гостиниц, работающих в условиях карантина

Они распространяются на отели с более чем десятью номерами. Деятельность хостелов и гостевых домов на период пандемии приостанавливается.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Специальная республиканская комиссия приняла новые меры по смягчению карантинных ограничений. Об этом сообщают в пресс-службе Минюста.

Установлены требования для служб такси, салонов красоты и торговых центров >>

В частности, разрешена работа гостиниц, однако при условии соблюдения ряда строгих правил.

Какие требования были введены?

Гостиничные холлы, залы ожидания, коридоры, лестницы лифты и санитарные сооружения необходимо дезинфицировать каждые 8 часов, предметы общего пользование (дверные ручки, кнопки лифтов, стол в зале ожидания, стойка регистрации) — не реже, чем каждые 2 часа.

Необходимо обеспечить доступ посетителей и работников к санитайзерам, которые должны иметься или быть установлены на всех объектах общего пользования (лифты, санитарные пункты, пункты обмена валют, рестораны и т. д.).

В гостиницах должны иметься предупреждающие знаки о необходимости дезинфекции рук. Надписи на табличках следует сделать на узбекском, русском и английском языках.

При входе в здание у всех посетителей необходимо регулярно измерять температуру. Также все гости, заходя в отель, должны проходить дезинфекцию.

В гостинице требуется сформировать и постоянно иметь запас средств индивидуальной защиты (маски, перчатки и так далее) на каждого работника и отдыхающего, рассчитанный по меньшей мере на 5 дней.

Если заполненность отеля составила 50% и выше, то обязательно должен быть штатный медработник.

В одном номере может разместиться не более двух человек, если это — семья, то не более трех членов одной семьи.

Важно: данные правила применимы к гостиницам, в которых имеется от десяти номеров и больше.

Разрешение на возобновление деятельности не распространяется на хостелы и гостевые дома.