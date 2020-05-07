В Узбекистане май объявлен месяцем борьбы с браконьерством

В течение всего месяца инспекторы охраны природы приложат дополнительные усилия для борьбы с незаконной охотой и рыболовством.

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. В Узбекистане май объявили месяцем борьбы с браконьерством, сообщают в Госкомэкологии.

"В настоящее время можно наблюдать, что множество проблем связаны с браконьерством и даже считается, что происхождение эпидемии коронавирусов связано с беспорядочной и неконтролируемой охотой и потреблением диких животных", – говорится в информации.

Известно, что в течение всего месяца инспекторы охраны природы приложат дополнительные усилия для борьбы с незаконной охотой и рыболовством, а также с незаконным использованием флоры, незаконной вырубкой деревьев и кустарников во всех регионах страны.

В Каракалпакстане поймали браконьеров, застреливших редких птиц >>

Напомним, ответственность за браконьерство в Узбекистане была ужесточена в мае прошлого года. Охота или рыбалка без надлежащего разрешения или в запрещенных местах либо в запрещенные сроки, запрещенными орудиями наказываются штрафом: для граждан — от 15 до 20 БРВ (ранее — от двух до трех), для должностных лиц — от 20 до 25 БРВ (ранее — от трех до пяти) либо лишением права охоты до трех лет с конфискацией.