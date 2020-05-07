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Экологический рейд против деятельности браконьеров

В Узбекистане май объявлен месяцем борьбы с браконьерством

Пресс-служба Госкомприроды
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200507/14072410/V-Uzbekistane-may-obyavlen-mesyatsem-borby-s-brakonerstvom.html

В течение всего месяца инспекторы охраны природы приложат дополнительные усилия для борьбы с незаконной охотой и рыболовством.

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. В Узбекистане май объявили месяцем борьбы с браконьерством, сообщают в Госкомэкологии.

"В настоящее время можно наблюдать, что множество проблем связаны с браконьерством и даже считается, что происхождение эпидемии коронавирусов связано с беспорядочной и неконтролируемой охотой и потреблением диких животных", – говорится в информации.

Известно, что в течение всего месяца инспекторы охраны природы приложат дополнительные усилия для борьбы с незаконной охотой и рыболовством, а также с незаконным использованием флоры, незаконной вырубкой деревьев и кустарников во всех регионах страны.

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Напомним, ответственность за браконьерство в Узбекистане была ужесточена в мае прошлого года. Охота или рыбалка без надлежащего разрешения или в запрещенных местах либо в запрещенные сроки, запрещенными орудиями наказываются штрафом: для граждан — от 15 до 20 БРВ (ранее — от двух до трех), для должностных лиц — от 20 до 25 БРВ (ранее — от трех до пяти) либо лишением права охоты до трех лет с конфискацией.

Теги:
борьба с браконьерством, браконьеры, Узбекистан, Узбекистан



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