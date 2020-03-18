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В Каракалпакстане поймали браконьеров, застреливших редких птиц

© Sputnik / Александр Вильф
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200318/13707630/V-Karakalpakstane-poymali-brakonerov-zastrelivshikh-redkikh-ptits.html

Охотники незаконно убили на водохранилище в Муйнакском районе птиц, занесенных в Красную книгу.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Сотрудники инспекции по экологии и охране окружающей среды Кунградского района Каракалпакстана задержали двух браконьеров, которые незаконно застрелили несколько десятков редких птиц. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомэкологии.

Охота. Архивное фото
© Flickr / m01229
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Охотники убили на водохранилище в Муйнакском районе 25 диких уток и лысуху. Эти птицы занесены в Красную книгу Узбекистана.

Ранее в Госкомэкологии сообщили о вынесении приговора двум браконьерам, которые в ночь с 24 на 25 августа 2019 года застрелили краснокнижных джейранов на территории государственного лесного хозяйства Каракульского района. Их приговорили к ограничению свободы сроком от трех до четырех лет и к выплате ущерба в размере 66,9 миллиона сумов.

Ответственность за браконьерство в Узбекистане была ужесточена в мае прошлого года. Охота или рыбалка без надлежащего разрешения или в запрещенных местах либо в запрещенные сроки, запрещенными орудиями наказываются штрафом: для граждан — от 15 до 20 БРВ (ранее — от двух до трех), для должностных лиц — от 20 до 25 БРВ (ранее — от трех до пяти) либо лишением права охоты до трех лет с конфискацией.

Теги:
Государственный Комитет по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан, Госкомэкологии, экология, Каракалпакстан, борьба с браконьерством, браконьеры



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