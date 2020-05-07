Узбекистанцы 9 мая увидят три новых фильма о войне

Одна из картин под названием "101" была снята известным режиссером Хамидуллой Хасановым по одноименному роману узбекского писателя Анвара Иргашева и российского автора Юлии Медведовской.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Премьеры трех фильмов о подвиге народа Узбекистана в годы Второй мировой войны состоятся 9 мая на телеканалах страны. Об этом сообщили в пресс-службе агентства "Узбеккино".

В День памяти и почестей узбекистанцы увидят художественные фильмы "Илхак" и "101", а также документальную картину "Подвиг народа". Подобная акция впервые проводится в республике с обретения независимости в 1991-м.

Основная работа над фильмами пришлась на этот год, уточнили в агентстве. Все ключевые боевые сцены фильма "Илхак" были сняты в феврале в Беларуси, съемки и постпродакшн фильма "101" прошли с февраля по май, а монтаж документальной картины — в апреле.

Четырехсерийная хроника "Подвиг народа", созданная известным на родине и в России режиссером Али Хамраевым, впервые в Узбекистане воссоздает документальную кинолетопись о мужестве и стойкости узбекистанцев в годы Второй мировой войны, отметили в "Узбеккино". Творческая группа фильма провела большую работу в архивах республики и РФ для отбора материала.

Фильм "Илхак" режиссера Джахонгира Ахмедова рассказывает о трагической истории женщины из кишлака под Ташкентом, потерявшей на полях сражений в годы войны всех пятерых сыновей. Картина снята совместно с "Беларусьфильмом".

Картина "101" снята Хамидуллой Хасановым по одноименному роману узбекского писателя Анвара Иргашева и российского автора Юлии Медведовской. Лента рассказывает о подвиге 101 узбекистанца, которые в июле 1941 года в битве под Смоленском попали в плен к нацистам и спустя два месяца были перевезены в голландский концлагерь Амерсфорт. По данным узбекских и нидерландских историков и публицистов, министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс планировал использовать пленных в съемках агитационного фильма о превосходстве арийской расы. Узники отказались выполнять планы режиссерской группы, и весной 1942 года 77 узбекских солдат были расстреляны. Имена почти всех их до сих пор остаются неизвестными.