Почти 16 тысяч медработников получат надбавки за свой самоотверженный труд

Министерство финансов выделило более 5,4 миллиона долларов в качестве поощрительных выплат медработникам, привлеченным для борьбы с COVID-19.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Медицинским работникам, контактирующим с пациентами, зараженными COVID-19, выплатят материальное вознаграждение за их неоценимый труд в условиях пандемии.

Всего на выплаты было выделено 54,9 миллиарда сумов. Надбавки получат 15 825 человек.

Об этом сообщил министр финансов Тимур Ишметов в своем Twitter.

Размер поощрительных выплат:

лечащим и работающим в лабораториях врачам — 25 миллионов сумов;

среднему медицинскому персоналу, медсестрам в лабораториях – 15 миллионов сумов;

младшему медицинскому персоналу – 10 миллионов сумов;

иным работникам – 5 миллионов сумов.

Специальные выплаты осуществляются в течение срока действия карантина в конце каждого 14-дневного периода деятельности работника.

Ранее глава республики подписал постановление о поощрении всех сотрудников санэпидемслужбы за их вклад в борьбу с COVID-19.

В частности, установленные размеры доплат за опасные для здоровья и тяжелые условия труда будут увеличены с 15% до 50% и с 40% до 75% соответственно. Кроме того, тарифный коэффициент по разрядам оплаты труда будет применяться с увеличением на 5%.

Данные меры поощрения введены до конца официального прекращения мероприятий по борьбе с COVID-19 в республике.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 2 269 случаев заболевания коронавирусом, десять граждан скончались, 1 656 — выздоровели.