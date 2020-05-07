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Медицинский работник

Почти 16 тысяч медработников получат надбавки за свой самоотверженный труд

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (440)
17 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200507/14080747/Pochti-16-tysyach-medrabotnikov-poluchat-nadbavki-za-svoy-samootverzhennyy-trud.html

Министерство финансов выделило более 5,4 миллиона долларов в качестве поощрительных выплат медработникам, привлеченным для борьбы с COVID-19.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Медицинским работникам, контактирующим с пациентами, зараженными COVID-19, выплатят материальное вознаграждение за их неоценимый труд в условиях пандемии.

Всего на выплаты было выделено 54,9 миллиарда сумов. Надбавки получат 15 825 человек.

Об этом сообщил министр финансов Тимур Ишметов в своем Twitter.

Размер поощрительных выплат:

  • лечащим и работающим в лабораториях врачам — 25 миллионов сумов;

  • среднему медицинскому персоналу, медсестрам в лабораториях – 15 миллионов сумов;

  • младшему медицинскому персоналу – 10 миллионов сумов;

  • иным работникам – 5 миллионов сумов.

Специальные выплаты осуществляются в течение срока действия карантина в конце каждого 14-дневного периода деятельности работника.

Медсестра ставит капельницу пациенту
© Sputnik / Николай Хижняк
Узбекские врачи будут получать надбавки до 25 млн сумов за борьбу с COVID-19

Ранее глава республики подписал постановление о поощрении всех сотрудников санэпидемслужбы за их вклад в борьбу с COVID-19.  

В частности, установленные размеры доплат за опасные для здоровья и тяжелые условия труда будут увеличены с 15% до 50% и с 40% до 75% соответственно. Кроме того, тарифный коэффициент по разрядам оплаты труда будет применяться с увеличением на 5%.

Данные меры поощрения введены до конца официального прекращения мероприятий по борьбе с COVID-19 в республике.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 2 269 случаев заболевания коронавирусом, десять граждан скончались, 1 656 — выздоровели. 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (440)
Теги:
коронавирус, Медработники, Министерство финансов Узбекистана



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