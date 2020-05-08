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Группа узбекских врачей отправилась в Таджикистан, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией

Группа опытных узбекских врачей отправилась в Таджикистан

Министерство здравоохранения Узбекистана
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200508/14085797/Gruppa-opytnykh-uzbekskikh-vrachey-otpravilas-v-Tadzhikistan.html

Специалисты будут помогать таджикскому медицинскому персоналу в организации профилактики, диагностики и лечения COVID-19.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Высококвалифицированные узбекские врачи отправилась в Таджикистан, чтобы помочь соседней стране в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РУз. 

В группу вошли анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, эпидемиологи, инфекционисты, вирусологи. Их проводил глава Минздрава Алишер Шадманов.

Группа узбекских врачей отправилась в Таджикистан, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией
Министерство здравоохранения Узбекистана
Группа узбекских врачей отправилась в Таджикистан, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией

"Наши врачи будут помогать таджикскому медицинскому персоналу в организации профилактики, контроля и лечения COVID-19", — говорится в публикации на Telegram-канале министерства.

Группа узбекских врачей отправилась в Таджикистан, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией
Министерство здравоохранения Узбекистана
Группа узбекских врачей отправилась в Таджикистан, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией

Кроме того, как сообщили РИА Новости в посольстве Узбекистана в Душанбе, в Таджикистан по личному указанию узбекского лидера Шавката Мирзиёева в качестве гуманитарной помощи были направлены 144 мобильных медицинских контейнера для размещения и лечения больных коронавирусом.

Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон на переговорах в Душанбе
Пресс-служба президента Таджикистана
Мирзиёев и Рахмон обсудили по телефону принятие опережающих мер по COVID-19
По словам собеседника агентства, в контейнерах установлены кровати с постельным бельем, имеются душевые, санузлы и кондиционеры. Контейнеры снизят нагрузку на те больницы, где не хватает мест для приема больных.

Их будут доставлять к стадиону "Бофанда" напротив текстильной фабрики, что в двух километрах от центра Душанбе, где и будет организована мобильная больница.

По последним данным, в Таджикистане выявлен 461 случай заражения коронавирусом, 12 пациентов скончались. Под медицинским наблюдением по всей стране находятся более 4,2 тысячи человек.

Теги:
врачи, помощь, пандемия, коронавирус, Таджикистан, Узбекистан



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