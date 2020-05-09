Коронавирус в Узбекистане: главное на 9 мая

На сегодняшний день в Узбекистане 1803 человек выздоровели. Читайте подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической обстановке в республике к этому часу.

Новые случаи заболевания

По состоянию на 16:00 9 мая в Узбекистане число случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 2349. Таким образом, с 10:00 диагноз COVID-19 подтвержден у 13 человек.

Количество выздоровевших неуклонно растет

На сегодняшний день 1803 человек выздоровели.

В помощь братскому народу

В Таджикистане возводят мобильный госпиталь, состоящий из десятков медицинских боксов, которые доставили из Узбекистана вместе с аппаратами ИВЛ.

Заместитель Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Саида Умарзода поблагодарила народ Узбекистана.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире приближается к отметке 4 млн - сейчас положительный результат выявлен у 3,96 млн человек. Скончались свыше 275 тысяч человек, выздоровели — более 1,32 миллиона.