Как в Душанбе строят мобильный госпиталь при помощи Узбекистана - видео

Мобильный госпиталь снизит нагрузку с больниц и станет карантинной зоной. Уже в понедельник здесь начнут принимать новых пациентов.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. В Таджикистане возводят мобильный госпиталь, состоящий из десятков медицинских боксов, которые доставили из Узбекистана вместе с аппаратами ИВЛ. Об этом говорится в репортаже телеканала "МИР 24".

"У нас пораньше началось, мы имеем опыт. Мы хотим и населению объяснить, как с этим бороться. С Министерством здравоохранения непосредственно наше руководство Минздрава на связи, мы можем организовать телемедицину, видео-конференцию. С нами приехали специалисты: инфекционисты, реаниматологи. Постараемся вместе перебороть этот недуг", – сказал заведующий кафедрой Ташкентской медицинской академии Нематджон Ибрагимов.

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На стадионе теперь вместо футбольного поля разрыты канавы. Здесь прокладывают водосточные и канализационные трубы. Их подведут к медицинским контейнерам, которые доставили сегодня утром в Душанбе из Узбекистана железнодорожным путем, тоже в качестве гуманитарной помощи.

"Каждый контейнер – это небольшая палата, где есть все необходимое для лечения и проживания. В своеобразном боксе будут размещать по четыре человека. Госпиталь собираются развернуть в кратчайшие сроки", – рассказал директор Управления ирригации Душанбе Мирзошариф Исматзода.

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По словам помощника инженера, мобильный госпиталь снизит нагрузку с больниц и станет карантинной зоной. Уже в понедельник здесь начнут принимать новых пациентов.

Напомним, что это уже вторая гуманитарная помощь из Узбекистана за месяц.

По последним данным, в Таджикистане выявлен 461 случай заражения коронавирусом, 12 пациентов скончались. Под медицинским наблюдением по всей стране находятся более 4,2 тысячи человек.