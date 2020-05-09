В виртуальном строю "Бессмертного полка" шагает почти 3 миллиона героев

Более 18 дней продлится онлайн-шествие героев Бессмертного полка России, следить за ним можно на нескольких интернет-площадках

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Прием заявок в проект Бессмертного полка России "Бессмертный полк онлайн" завершен. Организаторы получили 2 миллиона 837 тысяч 681 анкету. Наиболее востребованными оказались площадки в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте – с каждого из этих ресурсов пришло более чем по миллиону запросов.

На сайте "Бессмертного полка онлайн" было заполнено более 580 тысяч анкет, и около 200 тысяч пришли из "Банка Памяти" Сбербанка.

В проекте, который в силу обстоятельств, был создан буквально за несколько недель, принимают участие люди со всего мира.

После утверждения все полученные сведения о ветеранах попадут в онлайн-шествие, которое, по подсчетам организаторов, продлится более 18 дней — на сайте Бессмертного полка России polkrf.ru, Международного бессмертного полка polk.press и в онлайн-кинотеатре Okko.

На этих ресурсах предусмотрена возможность запустить видео в нужный момент и увидеть своего ветерана. О том, когда именно он будет маршировать в строю "Бессмертного полка онлайн", всем участникам проекта обязательно будут направлены электронные письма.

За прямой трансляцией шествия следите на сайте Sputnik Узбекистан.

Сегодня, 9 мая, трансляция онлайн-шествия прошла на медиаэкранах во всех городах России и в московском метро, ряд телеканалов показывал ее целиком, либо в формате временных прямых включений.