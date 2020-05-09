21:23 09 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
LIVE:
Акция Бессмертный полк онлайн

В виртуальном строю "Бессмертного полка" шагает почти 3 миллиона героев

© Sputnik .
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (256)
87 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200509/14099012/V-virtualnom-stroyu-Bessmertnogo-polka-shagaet-pochti-3-milliona-geroev.html

Более 18 дней продлится онлайн-шествие героев Бессмертного полка России, следить за ним можно на нескольких интернет-площадках

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Прием заявок в проект Бессмертного полка России "Бессмертный полк онлайн" завершен. Организаторы получили 2 миллиона 837 тысяч 681 анкету. Наиболее востребованными оказались площадки в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте – с каждого из этих ресурсов пришло более чем по миллиону запросов.

На сайте "Бессмертного полка онлайн" было заполнено более 580 тысяч анкет, и около 200 тысяч пришли из "Банка Памяти" Сбербанка.

В проекте, который в силу обстоятельств, был создан буквально за несколько недель, принимают участие люди со всего мира.

После утверждения все полученные сведения о ветеранах попадут в онлайн-шествие, которое, по подсчетам организаторов, продлится более 18 дней — на сайте Бессмертного полка России polkrf.ru, Международного бессмертного полка polk.press и в онлайн-кинотеатре Okko.

Акция Бессмертный полк в городах России
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Герои всего мира шагают по Красной площади в строю "Бессмертного полка онлайн"
На этих ресурсах предусмотрена возможность запустить видео в нужный момент и увидеть своего ветерана. О том, когда именно он будет маршировать в строю "Бессмертного полка онлайн", всем участникам проекта обязательно будут направлены электронные письма.

За прямой трансляцией шествия следите на сайте Sputnik Узбекистан.

Сегодня, 9 мая, трансляция онлайн-шествия прошла на медиаэкранах во всех городах России и в московском метро, ряд телеканалов показывал ее целиком, либо в формате временных прямых включений.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (256)
Теги:
Акция "Бессмертный полк", День Победы



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ликвидация последствий ЧС в Сардобинском районе Сырдарьинской области
Перезагрузка: Сырдарьинская область после внезапной катастрофы - фотолента
Посол РФ в Узбекистане почтил память павших в Великой Отечественной войне
Вопреки дождю и вирусу: В Ташкенте почтили память павших героев войны
Военное прошлое завода ТАПОиЧ
Тыл – фронту: боевой путь завода ТАПОиЧ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться