За хлеб и кров — знания, каналы и ГЭС: трудовой подвиг рабочих-чкаловцев

Эвакуированные в Ташкент авиастроители-чкаловцы не только обеспечивали авиацией фронт во время Второй мировой войны, но и принимали активное участие в жизни Узбекистана. Они помогали в строительстве Фархадской ГЭС на Сырдарье, а также Северного Ташкентского канала.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. С первых дней пребывания в Ташкенте заводчане, прошедшие жестокие испытания на пути из Химок в Среднюю Азию, почувствовали радушие и гостеприимство узбекского народа. На эту заботу они ответили своей отзывчивостью и доблестным трудом на благо республики.

Из холодной Москвы эшелоны прибыли в далекие от войны края, где их встречали, как родных. Вот что вспоминал один из чкаловцев, инженер А. Гординский в своих заметках, опубликованных в журнале "Звезда Востока".

"Прямо из вагонов многие попадали в узбекские семьи. Они предоставляли нам кров и делились всем, что у них было. Тут понимали, что наши рабочие, инженеры, служащие, их семьи лишились родного края, имущества, жилья. Тут понимали, что мы прибыли в Ташкент для работы, так нужной стране... Многие ташкентцы, даже большие семьи, если они имели несколько комнат, уступали одну, а то и две".

А вот что вспоминал начальник медсанчасти завода Т.М. Галустян: "Перенаселение, большой приток эвакуированных требовали усилить медицинскую службу Ташкента. Угроза эпидемии заставила отдать часть школ под больницы. А нам городские власти передали поликлинику имени Семашко, а также одну школу для больничного стационара. Обеспечение медперсоналом, медикаментами и оборудованием также взял на себя город".

Подготовка к встрече завода

Горсовет и Октябрьский райсовет предоставили еще одну школу вблизи завода, где срочно была организована большая фабрика-кухня. Продукты доставляли из пригородных колхозов. Было организовано несколько "Красных обозов", которые привозили овощи, фрукты, мясо. Авиастроителям готовили даже диетические блюда и кондитерские изделия.

Сегодня известно, что в Ташкенте стали готовиться к встрече авиастроителей задолго до прихода их первого эшелона. Так, 19 октября 1941 года в решении Октябрьского райкома партии записано:

"Учитывая особое значение авиационного завода в деле производства вооружения, обязать бюро райкома оказывать ему постоянную помощь в разрешении стоящих перед заводом хозяйственно-производственных, бытовых и культурных задач... В течение января 1942 года предоставить рабочим завода не менее 500 квартир, постоянно проводить среди рабочих лекции и другие культурно-массовые мероприятия".

Школы спешно переоборудовались под общежития. В отделе Октябрьского райисполкома учитывался весь жилой фонд, определялись места размещения авиастроителей. В те дни в исполком Совета приходили горожане и предлагали расселять чкаловцев у себя. Именно так, по-родственному приняла в свой дом конструктора электроцеха, а позже диспетчера фюзеляжного цеха Ф.И. Бабушкина семья сапожника Т. Бекханова. Хозяева дома ежедневно оставляли постояльцу еду, чтобы он, придя с работы глубокой ночью, ме беспокоился об ужине. Ни о какой плате за жилье и питание они и слышать не хотели. Таких примеров тысячи.

Предоставлено музеем ТМЗ Председатель Верховного Совета Узбекской ССР Ю.Ахунбабаев и Первый секретарь ЦК КП (б) Узбекистана У.Юсупов

Пример для подражания

Первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Усман Юсупов и председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР Юлдаш Ахунбабаев с первых дней прибытия завода в Ташкент уделяли коллективу авиастроителей постоянное внимание. Они сами и другие руководители партии и правительства республики часто бывали в цехах, беседовали с рабочими, оказывали помощь в улучшении материально-технического снабжения и культурно-бытовых условий жизни чкаловцев.

Производство росло и расширялось. Все больше требовалось рабочих рук. На завод стали поступать местные жители. Их следовало обучить новым для них специальностям. В первую очередь тогда требовались клепальщики, револьверщики, сварщики, медники, сборщики.

Предоставлено музеем ТМЗ Подготовка к покраске самолета на заводе ТАПОиЧ

Опытные "химкинцы" стали учителями, наставниками. С.М. Егоров, Д.М. Матушкин, В.Ф. Торопилкина, В.И. Кириллин, B.C. Летунов и многие другие проявляли терпение и настойчивость, чтобы за ограниченное время передать свои знания, навыки и опыт. Однако обучение новичков было сопряжено с некоторыми трудностями. Негде было заниматься теорией, отсутствовали и мастерские для практики.

В связи с этим заводу было передано помещение техникума связи, где организовали производственные мастерские. За первые же месяцы в них были обучены и трудоустроены несколько тысяч человек. За первый год работы в Ташкенте в коллектив самолетостроителей вошли 1 700 местных рабочих, в том числе около 400 женщин. Именно тогда пришли на завод И. Акмалов, Т.Касымов, У. Нуритдинов, Ш. Усманходжаев, С. Батыров.

Предоставлено музеем ТМЗ В.А. Исмаилов- лидер молодежной бригады, награжден орденом Отечественной войны первой степени. Клепальщица М.Алиева в годы войны (1)

Молодой узбекистанец Вадим Исмаилов организовал бригаду, которая добилась самой высокой выработки на заводе. В апреле 1944 года она перевыполнила норму на 241 процент и заслужила почетное звание фронтовой бригады. За период войны этой бригаде 13 раз присваивали звание победителей соревнования среди фронтовых бригад оборонных заводов. В 1945 году Исмаилов был удостоен боевого ордена Отечественной войны первой степени.

На коллективы первых фронтовых бригад Б. Бекташева, П. Вольфа, Н. Ефимова, А. Попова смотрели как на героев труда. На них равнялись, у них учились, им стремились подражать.

Спустя десятилетия на заводе продолжали работать потомки тех, кто начинал во фронтовых бригадах. Так, например, семья Расуловых: отец был одним из первых рабочих-узбекистанцев, а после войны шестнадцать его родственников работали на заводе.

В ответ на заботу

Создание на узбекской земле авиационного завода было для республики важным событием. По мере развития промышленных мощностей воспитывались молодые национальные кадры. Они учились непосредственно на рабочих местах, перенимая опыт кадровых рабочих-химкинцев.

Самолетостроители стремились всячески помогать своим новым друзьям. В ответ на заботу жителей Узбекистана, понимая, что фронту нужны не только самолеты, но и хлеб, хлопок, рис, масло, чкаловцы ремонтировали тракторы и другую сельскохозяйственную технику. Также изготавливали для сельчан сотни тысяч крепежа и запасных деталей.

© Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Северный Ташкентский канал

Огромную помощь оказал завод строителям Северного Ташкентского канала. Для них изготовили 500 кирок и лопат, 300 ломов, ремонтировали автомашины. И все это делалось в то время, когда невероятные усилия коллектива были направлены на выпуск боевых самолетов. За активное участие и оказанную помощь районный штаб Северного Ташкентского канала вручил коллективу завода Красное знамя.

Перемещение в Ташкент и Ташкентскую область большого числа эвакуированных предприятий, строительство новых и реконструкция действовавших во много раз увеличили потребность в электроэнергии. Так, было решено ввести в строй пять гидроэлектростанций, в том числе Фархадскую ГЭС на Сырдарье, призванную обеспечить энергией весь Ташкентский промышленный узел.

© Sputnik / А. Горячев Головное сооружение Фархадской гидроэлектростанции (ГЭС).

Авиастроители вместе с другими предприятиями Узбекистана активно включились в эту работу. Строителям ГЭС отправляли нужные материалы, инструменты, хозяйственный инвентарь, ремонтировали для них оборудование, изготавливали необходимые детали. Помогали и рабочей силой.

Среди заводчан были и те, кто непосредственно сражался на фронтах Великой Отечественной, а потом вернулся на родной завод. Их много. Среди них модельщик И.П. Кузнецов, маляр М.И. Панчук, контрольный мастер М.А. Козлов, токарь П.Д. Лебедев, контролер цеха Г.Н. Аваков, расточник СМ. Афончиков, мастер А.Я. Ярулин, контрольный мастер Г.Н. Польшин, штурман В.В. Демагин. Все они удостоены боевых орденов и медалей.

Многие чкаловцы действовали на фронтах, в полевых условиях ремонтируя поврежденные самолеты.