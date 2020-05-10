Требуется ли согласие сотрудника при переводе на другую работу — ответ Минюста

Что обязан сделать работодатель, если сотрудник заявил о невозможности продолжать работать на своем месте? Есть ли ситуации, когда согласие работника не нужно? — подробности в материале.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В последнее время все чаще возникает вопрос: нужно ли согласие работника при переводе на другую должность или это делается работодателем в одностороннем порядке?

В Министерстве юстиции дали ситуации разъяснение.

В ведомстве обратили внимание, что перевод на другую постоянную работу (поручение работы по другой специальности, квалификации, должности) может быть осуществлен только с согласия работника.

По трудовому договору, если гражданин не может продолжать трудиться на своем месте по объективным причинам, то работодатель обязан предложить ему другую работу, которая бы соответствовала его специальности и квалификации.

Если же такой работы нет, то иную должность, имеющуюся на предприятии.

"В случае несоответствия работника выполняемой работе или занимаемой должности, работодатель может предложить работнику другую менее квалифицированную работу по специальности", — подчеркивают в Минюсте.

Однако есть ситуация, при которой согласие сотрудника не требуется. В частности, изменение рабочего места, не обусловленного в трудовом договоре, не считается изменением условий труда и не требует согласования с работником.