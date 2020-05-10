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Пенсионные карты Humo можно бесплатно заменить на Uzcard

Халқ сўзи
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200510/14103728/Pensionnye-karty-Humo-mozhno-budet-zamenit-na-Uzcard.html

С 20 мая по желанию пенсионеров пластиковые карты Humo будут полностью заменены картами Uzcard по адресам проживания пожилых граждан без каких-либо выплат.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. По желанию пенсионеров пластиковые карты Humo будут полностью заменены пластиковыми картами Uzcard.

Китайская платежная система UnionPay
© Sputnik / Василий Батанов
Минюст объяснил причины перевода пенсий и пособий на пластиковые карты

Сделать это можно будет с 20 мая, что-либо доплачивать за данную услугу не нужно, сообщает пресс-служба Народного банка. 

Напомним: с начала мая жителям Ташкента, Нукуса и областных центров пенсии выплачиваются только безналичным путем — деньги переводятся на банковские карты.

Данное решение принял Центробанк еще в апреле. Считается, что бумажные деньги могут быть носителями COVID-19, поэтому оборот наличных сократили.

Сбой в работе системы Humo

Однако недавно в соцсетях появились жалобы на проблемы с пенсионными картами и замедлением работы системы Humo.

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В частности, 7 и 8 мая с 11.00 до 13.00 возникли трудности в процессе оплаты через POS-терминалы. Как отметили в НМПЦ, это произошло из-за слишком большого количества операций по зачислению средств на пенсионные карты и резкого обналичивания денег, совершенных единовременно.

Народный банк извинился за произошедший сбой и заверил, что все пенсионеры получат положенные им выплаты.

Пресс-служба Народного банка
Пенсионеру вручают банковскую карту, на которую будет приходить пенсия
Теги:
банковская карта, Межбанковская платежная система HUMO, Uzcard



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